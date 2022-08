Andrew Garfield svela di essersi "affamato" e astenuto dal sesso per le riprese di Silence

Andrew Garfield ha recentemente rivelato di essersi letteralmente affamato e astenuto dal sesso per mesi prima dell'inizio delle riprese di Silence di Martin Scorsese.

Andrew Garfield ha rivelato di essere diventato celibe e di aver digiunato per diversi mesi al fine di prepararsi al ruolo di sacerdote gesuita nel film del 2016 intitolato Silence. L'attore britannico, apparso lunedì in un episodio del podcast di Marc Maron, ha parlato estensivamente della sua collaborazione con Martin Scorsese e del film su due giovani preti portoghesi (Garfield e Adam Driver) che intraprendono una missione in Giappone nel XVII secolo.

La star di Spider-Man ha detto di aver studiato cattolicesimo con un prete gesuita, di aver fatto un ritiro spirituale di 31 giorni e di aver rinunciato a sesso e cibo prima di girare il film: "Finisci in uno stato d'animo piuttosto profondo. È un processo di trasformazione".

"Sono stato celibe per sei mesi... e ho digiunato molto", ha aggiunto la star. "Ho avuto delle esperienze piuttosto estreme e sbalorditive e tutto nasceva dal fatto che mi sono letteralmente affamato di sesso e cibo per un lunghissimo periodo di tempo prima dell'inizio delle riprese."

Durante la stessa intervista, Andrew Garfield ha anche difeso il metodo Stanislavskij: "In un certo senso sono infastidito da questo pregiudizio, dall'idea che il metodo di recitazione sia una fottuta cavolata, o che semplicemente si è lavorato con qualcuno che sostiene di essere un attore che segue il metodo, ma in realtà non lo è affatto. Si tratta, inoltre, di qualcosa di molto privato."