Emma Stone, Andrew Garfield e le 10 ex coppie di famosi rimasti in buoni rapporti

Rimanere amici degli ex è possibile (vip docet). Da Gwyneth Paltrow e Chris Martin a Ben Affleck e Jennifer Garner fino agli apripista Demi Moore e Bruce Willis: 10 coppie di ex (famosi) che sono rimasti amici dopo la rottura.

Quando finisce un amore, possono verificarsi situazioni "catastrofiche". Non solo dal punto di vista emotivo, ma anche legale e pratico. Il jet set pullula di star che hanno distrutto le proprie vite nel tentativo di farla pagare, cara, all'ex partner (vedi i Brangelina o la coppia Depp/Heard). Ma non sempre va così. Ci sono molte ex coppie famose che sono riuscite a mantenere un solido rapporto d'amicizia, anche dopo la fine della loro relazione. Spesso per il bene dei figli o, semplicemente, per la voglia di mantenere una connessione reciproca.

Con la loro famiglia allargata, Demi Moore e Bruce Willis sono stati gli apripista di questa tendenza. A ventidue anni dal divorzio, l'iconica ex coppia di Hollywood è riuscita a mantenere un legame profondo. Soprattutto, dopo la diagnosi di malattia del divo di Die Hard, colpito da demenza frontotemporale. I due condividono le figlie Rumer, Scout e Tallulah. Willis si è risposato con la modella britannica, Emma Heming con la quale ha avuto due ragazze. Demi ha alle spalle tre divorzi, l'ultimo con Ashton Kutcher (più giovane di 15 anni).

1. Demi Moore e Bruce Willis

Bruce Willis e Demi Moore in una foto

A ventidue anni dal divorzio, l'iconica ex coppia di Hollywood è riuscita a mantenere un legame profondo. Soprattutto, dopo la diagnosi di malattia della star di Die Hard, colpito da demenza frontotemporale. I due condividono le figlie Rumer, Scout e Tallulah. Willis si è risposato con la modella britannica, Emma Heming con la quale ha avuto due ragazze. La diva ha, invece, alle spalle tre divorzi, l'ultimo con Ashton Kutcher (più giovane di 15 anni). Ancora, oggi, Demi e Bruce festeggiano compleanni e festività tutti insieme appassionatamente.

2. Ben Affleck e Jennifer Garner

Jennifer Garner e Ben Affleck in una foto

Divorziati nel 2015, dopo dieci anni di matrimonio, i due hanno mantenuto un rapporto stretto tanto che l'attrice ha aiutato in più occasioni l'ex marito, durante le sue ricadute legate all'alcolismo. Affleck e Garner condividono tre figli: Violet, Finn e Samuel. Le due star del cinema trascorrono le vacanze insieme e vanno anche a cena da buoni amici.

3. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Michelle ed Eros

La showgirl svizzera e la pop star italiana hanno vissuto un amore da favola, tra hit dedicate e baci da copertina. Michelle era una sua fan e i due si sono incontrati, per la prima volta, al concerto di lui. A trent'anni dalla fine della loro love story, i due che condividono la figlia Aurora continuano a supportarsi a vicenda.

4. Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Un selfie tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Oggi come fratello e sorella, l'attrice Premio Oscar per Shakespeare in Love e il frontman dei Coldplay annunciarono di volersi separare una decade fa, dopo undici anni di matrimonio. Rinunciando agli assegni di mantenimento, si sono accordati per la custodia dei due figli, Apple e Moses. Spesso ospite a casa dell'ex moglie, il musicista inglese ha un buon rapporto anche con il produttore Brad Falchuk, attuale marito della star di Hollywood.

5. Emma Stone e Andrew Garfield

Emma Stone e Andrew Garfield in una scena di Spider-Man

Innamorati sul set di The Amazing Spider-Man, i due si sono frequentati per 5 anni. Quando l'attrice ha vinto il suo Golden Globe nel 2017 per La La Land, due anni dopo il break up, lui le ha fatto una standing ovation. Oggi, la Stone ha una figlia dal marito Dave McCary, sceneggiatore del Saturday Night Live. Garfield, invece, è in una relazione con Kate Tomas, consulente spirituale. Tutt'ora, Peter Parker e Gwen Stacy sono in buoni rapporti.

6. Elizabeth Hurley e Hugh Grant

Tra le coppie 90s per eccellenza: Elizabeth e Hugh

Un amore durato tredici anni e sopravvissuto al clamoroso tradimento di lui, sorpreso nella prima metà Anni '90 con una prostituta e finito in manette per atti osceni in luogo pubblico a Los Angeles. Nonostante la separazione, avvenuta nel 2000, le due star britanniche hanno ancora un legame indissolubile al punto tale che Grant ha fatto da padrino al figlio dell'ex partner, Damian.

7. Diane Kruger e Joshua Jackson

Uno scatto di Joshua Jackson e Diane Kruger

Un amore decennale quello tra l'attrice tedesca e l'ex Pacey di Dawson's Creek. Uniti dal 2006, quando lei lasciò il marito Guillaume Canet, i due hanno formato una delle coppie più invidiate del jet set. Nonostante abbiano messo fine alla loro lunga relazione, Diane e Joshua sono rimasti buoni amici.

8. Taylor Kinney e Lady Gaga

Altra coppia di celebri ex: Taylor Kinney e Lady Gaga

Si sono lasciati dopo cinque anni, a un passo dalle nozze che dovevano essere celebrate in Italia. Dalla loro rottura nel 2016, i due sono rimasti amici e continuano a sentirsi su WhatsApp. L'attore di Chicago Fire si è sposato con la modella Ashley Cruger, mentre la pop star è felicemente legata all'imprenditore Michael Polansky.

9. Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Nina Dobrev e Ian Somerhalder, dal set all'amore

La due star di The Vampire Diaries si sono innamorate nel 2010, sul set della serie teen horror, e hanno fatto coppia fissa per tre anni. La strada dell'attore si è poi incrociata con quella di Nikki Reed, anche lei con un passato vampiresco (Twilight), che è diventata sua moglie e madre di sua figlia, Bodhi Soleil. Nina oggi fa coppia con lo snowboarder Shaun White e, nel frattempo, è rimasta amica dell'ex iniziando a frequentare anche la moglie.

10. Courteney Cox e David Arquette

Courteney Cox e David Arquette protagonisti di Scream

Innamorati, sposati e divorziati sul set della saga di Scream, i due sono co-genitori di Coco che oggi ha 20 anni. Sebbene il loro matrimonio sia finito da più di un decennio, Gale e Linus continuano ad essere amici e soci in affari con la compagnia cinematografica e televisiva, Coquette Productions.