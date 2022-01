Andrew Garfield: "Sono profondamente commosso per gli elogi a Tick, Tick... Boom!"

Ellen DeGeneres ha predetto che Andrew Garfield riceverà una nomination all'Oscar per la sua interpretazione in Tick, Tick... Boom!, durante un'anteprima della puntata di lunedì 24 Gennaio 2022, e l'attore ha rivelato di essere profondamente commosso per tutti i complimenti che ha ricevuto fino ad ora per la sua interpretazione nella pellicola diretta da Lin-Manuel Miranda.

Tick, Tick... Boom!: Andrew Garfield in una scena

"Sono solo molto commosso e profondamente toccato dall'idea di far parte di questo film, una pellicola che è stata ricevuta così positivamente", ha detto il 38enne britannico nato a Los Angeles, che ha già ricevuto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione ne La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson nel 2017.

L'attore interpreta il ruolo di Jonathan Larson, il compianto Premio Pulitzer e drammaturgo vincitore del Tony, nel film biografico acclamato dalla critica, che è arrivato in streaming su Netflix il 19 novembre. Larson morì tragicamente, all'età di 35 anni, per una dissezione aortica nel 1996.

Tick, Tick... Boom!: Andrew Garfield in un'immagine

Il 9 gennaio, Andrew Garfield ha scoperto tramite SMS di aver vinto un Golden Globe per la sua interpretazione nel film mentre era al telefono con Lin-Manuel: "Ho detto: 'Lin, ho vinto il Golden Globe.' E lui ha detto: 'Oh, è fantastico amico... ma ora lascia che ti parli della mia vacanza'".