Andrew Garfield: ecco perché non interpreterà mai il Joker

Andrew Garfield ha rivelato il motivo per cui non interpreterà mai il Joker e il punto di vista della star di The Amazing Spider-Man è più che condivisibile.

Andrew Garfield ha spiegato perché non ha intenzione di interpretare il personaggio del Joker: l'iconico villain di Batman. L'attore ha interpretato Spider-Man/Peter Parker in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2, oltre ad una varietà di altri personaggi in famose pellicole come Silence di Martin Scorsese e Hacksaw Ridge di Mel Gibson.

Silence: Andrew Garfield in un momento del film

Il Joker è l'arcinemico più popolare di Batman ed è stato interpretato da numerosi attori nel corso degli anni: la sua prima apparizione dal vivo è stata nella serie TV Batman del 1966, interpretata da Cesar Romero. Jack Nicholson ha creato una versione più oscura e semplicemente leggendaria del personaggio in Batman di Tim Burton e Heath Ledger ha vinto un Oscar per la sua incredibile interpretazione del Principe del crimine ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Jared Leto, in seguito, ha incarnato il personaggio in Suicide Squad di David Ayer e Joaquin Phoenix ha portato a casa un Oscar per la sua interpretazione in Joker, del 2019, sotto la guida di Todd Phillips.

In una nuova video-intervista di GQ, l'attore britannico con cittadinanza statunitense ha affermato che non ha intenzione di interpretare il ruolo del Joker: nel video la star ha spiegato che l'eredità creata dagli attori precedenti è talmente ingombrante da essere sufficiente per dissuaderlo.

Venezia 2016: Andrew Garfield scherza al photocall di Hacksaw Ridge

Andrew Garfield, d'altro canto, ha detto che il semplice fatto che qualcuno abbia pensato a lui nei panni del Joker è molto lusinghiero: "No. Assolutamente no, non ho intenzione di farlo. E' molto bello da parte vostra pensare che sia possibile, ma non credo che potrei mai farlo a causa delle gesta di Heath [Ledger], di quello che ha fatto Jack Nicholson e, naturalmente, dell'interpretazione geniale di Joaquin [Phoenix]."