Andrew Garfield e la modella Alyssa Miller si sono ufficialmente lasciati

Sembra che Andrew Garfield e Alyssa Miller abbiamo messo fine alla loro relazione: negli ultimi mesi l'attore di Spider-Man era stato visto più volte insieme alla modella americana ma i due si sono lasciati a causa dei rigidi programmi lavorativi che hanno impedito loro di "vedersi quanto avrebbero voluto".

"Sono stati insieme per un po' di tempo prima di rendere pubblica e ufficiale la notizia, ma i loro diversi orari e programmi lavorativi sono stati un problema insormontabile, era difficile per loro vedersi spesso quanto avrebbero effettivamente voluto", ha dichiarato una fonte vicina alla coppia al The Sun.

L'insider ha aggiunto: "Inoltre, è diventato chiaro che c'erano alcune differenze tra loro ed hanno deciso, che almeno per adesso, era meglio separarsi e prendersi una pausa". Garfield e la Miller erano una "coppia davvero bellissima", secondo la fonte, e le cose "all'inizio stavano andando alla grande" ma i due non sono riusciti a far funzionare la loro relazione.

Andrew Garfield, 38 anni, e Alyssa, 32 anni, avevano reso pubblica la loro relazione partecipando insieme ai SAG Awards del 2022; la coppia, inoltre, era stata vista su un campo da tennis a Malibu pochi giorni prima del loro debutto sul tappeto rosso per la premiere di Tick, Tick... Boom!.