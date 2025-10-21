Emma Stone: "Andrew Garfield ha mentito anche con me sul suo ritorno in Spider-Man: No Way Home"

La star di Bugonia ha raccontato che nemmeno a lei il collega aveva confessato che sarebbe tornato nel ruolo di Peter Parker.

Andrew Garfield ha mentito anche a Emma Stone. La star premio Oscar è impegnata nel tour promozionale di Bugonia di Yorgos Lanthimos e ha raccontato che la co-star di The Amazing Spider-Man non le disse la verità sul suo ritorno nel ruolo di Peter Parker.

I due recitarono insieme nei due film di The Amazing Spider-Man, nei quali Stone interpretò la fidanzata di Parker, Gwen Stacy, ma il progetto si fermò al secondo film perché Sony Pictures decise di interrompere la saga, cancellando i piani per gli altri film in cantiere.

Andrew Garfield ha mentito anche a Emma Stone

Peter Parker in seguito è entrato nel Marvel Cinematic Universe e il personaggio è passato a Tom Holland. Tuttavia, nel 2021, Garfield tornò a sorpresa nel ruolo insieme allo stesso Holland e Tobey Maguire, interprete del personaggio nella trilogia di Sam Raimi.

Andrew Garfield in una scena di The Amazing Spider-Man

Andrew Garfield passò mesi a negare ogni indiscrezione sul suo ritorno in Spider-Man: No Way Home e nemmeno a Emma Stone ammise la verità: "Gli chiesi se sarebbe stato nel film e lui mi rispose: 'Non so di cosa stai parlando'. Io gli dissi: 'Cosa?' Pensai che volesse dire di no, ma invece era sì. Bravo lui, è stato bravissimo a tenere il segreto".

Nel film c'è anche una scena che riguarda proprio la relazione tra Peter e Gwen ma Emma Stone ha candidamente ammesso di non aver ancora visto il film: "Sono sicura che sarebbe molto emozionante. Ho sentito che è fantastico. Lo vedrò prima o poi".

Il futuro di Peter Parker e Gwen Stacy

Sono passati ormai tredici anni dalla prima apparizione di Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy ed è normale che l'attrice si sia lasciata alle spalle quel periodo. Difficilmente tornerà nel franchise, anche perché il suo personaggio è morto.

Per quanto riguarda Andrew Garfield, l'attore ha negato un suo coinvolgimento in Avengers: Doomsday ma dopo quanto è accaduto con Spider-Man: No Way Home è difficile dare credito alle sue dichiarazioni.