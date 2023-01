Andrew Garfield flirta con l'intervistatrice ai Golden Globe, le reazioni dei fan

Sembra proprio che Andrew Garfield abbia flirtato con la conduttrice di Chicken Shop Date Amelia Dimoldenberg sul tappeto rosso dei Golden Globe, per un secondo round, attirando l'attenzione del mondo di Twitter che non ha perso tempo a commentare l'accaduto.

Secondo quanto riportato da News18, Amelia Dimoldenberg stava conducendo le sue interviste quando si è imbattuta in Andrew Garfield e la loro interazione è diventata virale su internet in pochissimo tempo.

In uno scambio di battute, "affascinante e imbarazzante", l'attore di Tick, Tick... Boom! ha paragonato la conduttrice a un "capibara allo stato brado" per poi aggiungere che i loro posizionamenti astrologici mostrano che potrebbero andare molto d'accordo.

Il mondo di Twitter ha così chiesto l'inizio di una commedia romantica con i due come protagonisti. Qualcuno intanto si è chiesto: "Quando toccherà a me?".

Andrew Grfield torna quindi a far parlare di sé dopo la sua apparizione sul tappeto rosso. L'attore, protagonista della miniserie attualmente presente su Disney+ per cui ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior attore, In nome del cielo, quello stesso giorno si è inginocchiato subito dopo aver visto Michelle Yeoh.

Anche in quel caso, in pochi istanti, il video è diventato virale inserendosi, proprio come questa simpatica interazione con la conduttrice, tra quei momenti che gli spettatori non dimenticheranno.