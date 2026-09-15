Andrea e Iris, è scontro dopo Temptation Island: “Non sono mai stato un menefreghista”

Il secondo speciale di Temptation Island e poi... e poi..., andato in onda ieri sera su Canale 5, ha segnato la fine della relazione tra Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis. Nelle ore successive alla puntata, i due ex fidanzati si sono confrontati a distanza sui social, dando vita a uno scambio di accuse e repliche che ha coinvolto anche i follower.

Andrea e Iris: il botta e risposta dopo la fine della relazione

Nello speciale del 14 settembre, solo Rosario e Alessandra hanno deciso di proseguire insieme il proprio percorso. Iris, invece, ha scelto di chiudere con Andrea, spiegando di aver risentito, durante le settimane a Temptation Island, le stesse mancanze già avvertite prima di partecipare al programma.

Per Andrea, però, quelle motivazioni sarebbero solo una scusa. Finito il programma, ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui ha risposto alle accuse dell'ex fidanzata, senza risparmiarle critiche.

"Ormai ho capito che, per giustificare la fine di un rapporto, bisogna distruggere la persona con cui hai mangiato, dormito, viaggiato e condiviso ore, giorni e anni della tua vita. 'Mi sono sempre sentita sola'. 'Lui è sempre al bar'. 'Ha bisogno della madre, del padre e di me'. 'Io ho bisogno di un uomo'. Attenzioni che sarebbero mancate, dimostrazioni che non sarebbero mai arrivate."

Andrea ha poi richiamato alcuni episodi della loro quotidianità, dicendo di non riconoscersi nel ritratto di compagno poco presente tracciato da Iris. "Ci siamo dimenticati che i miei ritardi serali erano dovuti al fatto che ero in pizzeria a prendere la pizza per te? Ci siamo dimenticati che, quando ero al bar, tornavo con un gelato per te? Ci siamo dimenticati che ho lavorato per così tanto tempo e così tante ore al giorno perché dovevamo andare in vacanza? Ci siamo dimenticati che, ogni volta che andavo a fare shopping, tornavo con qualcosa per te, anche se non sapevo se ti sarebbe andata bene? Forse non sono l'uomo migliore del mondo, ma non sono mai stato un menefreghista!"

La replica di Iris sui social

La risposta di Iris non si è fatta attendere. Poco dopo, l'ex fidanzata di Andrea ha scelto di replicare con una Instagram Story dal messaggio piuttosto esplicito. Nella storia compaiono due palline da tennis, accompagnate dalla frase: "Ecco le mie pa.le (rotte)".

Una risposta breve, ma che chiarisce bene il tono dello scontro e apre un nuovo capitolo nel confronto tra i due ex dopo la fine del loro percorso a Temptation Island. Ancora una volta, dunque, le tensioni nate nel docureality proseguono anche fuori dalle telecamere: Andrea e Iris hanno scelto di affidare ai social le proprie versioni, coinvolgendo i follower in una vicenda che, forse, avrebbe potuto restare privata.