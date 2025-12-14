Ballando con le Stelle, pagelle della semifinale: D'Urso on fire (8), Belli non è venuto per il gossip (4)

Una semifinale senza eliminati: è quello che succede a Ballando con le Stelle, dove il tempo non basta mai per gli spareggi. Intanto, mentre il livello si alza, le coppie che passano direttamente alla finale sono cinque

La finale incombe su Ballando con le Stelle, lo show ballerino del sabato sera di Rai 1: sabato prossimo, 20 dicembre, conosceremo infatti chi si aggiudicherà la coppa della ventesima edizione. Nel frattempo, di sapere chi lascia il programma nella puntata della semifinale non se ne parla proprio.

In pratica, che fosse la semifinale, ce ne siamo accorti perché si è allungata la durata. "S'è fatta una certa", per dirlo con le parole della stessa Milly Carlucci: alle due meno un quarto di notte, lo spareggio tra Rosa Chemical, Paolo Belli e Martina Colombari deve ancora iniziare. Scorrono i titolo di coda e, come al solito, da tradizione di Ballando, se ne riparla al prossimo giro.

Intanto, le coppie D'Urso La Rocca e Delogu-Perotti sono passate direttamente alla finale, mentre gli altri si sono sfidati in una seconda manche.

Mariotto per lodare Fognini, insulta Giada Lini - voto: 0

Giada Lini e Fabio Fognini

Fognini è talmente perfetto come concorrente, che ci siamo accorti che esiste anche Giada Lini: perché fino ad ora, chi l'aveva mai vista Giada Lini? Parole di Gugliemo Mariotto che, da gran signore, per lodare Fabio Fognini, capace di arrivare con la personalità dove il ballo fa più fatica, affossa Giada Lini. Lo dice nella puntata in cui i due portano a casa una performance se non perfetta, davvero notevole: con una presa dagli addominali di acciaio.

Nel frattempo, quello stesso Fognini, la Lini non la chiama nemmeno per nome, ma la appella come "maestra". Giada Lini, che invece signora lo è, evita di far fare a Mariotto la figura che meriterebbe.

Visto che Mariotto ha tanto da criticare Rossella Erra, una cosa va sottolineata: nella sua irritante sguaiatezza, Rossella Erra certi commenti non li farebbe mai. Né si metterebbe a ripetere "bla bla bla" fino allo sfinimento mentre parla una collega.

Carolyn Smith sbotta con Mariotto e la giuria - voto: 7

Dopo l'esibizione di Paolo Belli, l'esperta di ballo ha affilato gli artigli. La giurata infatti, in difesa di Belli, ha detto che al bancone spesso si danno i voti a simpatia: difficile darle torto. La soddisfazione più grande però, ce l'ha data quando ha zittito Mariotto. Mentre Sara Di Vaira parlava, Mariotto ha cominciato a ripetere "bla bla bla" a ripetizione, anche quando non inquadrato.

Per sottolinearne la maleducazione, la Smith gli ha detto di finire tutta la scorta di "bla bla", ché lei non ha intenzione di parlare con questo fastidioso sottofondo.

Paolo Belli non è venuto per il gossip - voto: 4

Ballando con le stelle 2025, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Alle prime puntate, quando la giuria si stupiva del suo sapersi muovere, lo spirito di Paoli Belli era tutto frizzi e lazzi. Appena la gara è salita di livello e sono arrivate le prime critiche, la luna di miele con i giurati è finita subito.

Gli viene detto che ci si aspettava di più in termini di ballo, essendo questa la semifinale, e la sua risposta è stata "Sono venuto qui per ballare, non per il gossip": che poi era esattamente quello che gli veniva contestato, cioè il ballo.

Le storie d'amore farlocche - voto: 4

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu ci ha messo del suo con un post che dice tutto e niente, ma è dal primo giorno che si cerca di accoppiarla con Nikita Perotti. Cioè quando la Delogu era fresca di rottura dal compagno, e ancora sofferente: tanto che aveva subito messo le cose in chiaro. L'anno scorso invece, si cercava di insinuare che ci fosse qualcosa tra Nikita e Anna Lou Castoldi, ballerina della passata edizione.

Per non parlare poi di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, sul cui legame spinge molto Rossella Erra, ma di cui il programma ci ha mostrato una clip al veleno. Poi ci sarebbe anche Rosa Chemical, che insinua a intermittenza un qualche interessamento alla ballerina Erica Martinelli.

Dai, non ci credono nemmeno loro: perché dovremmo crederci noi?

Barbara D'Urso on fire (anche vs Pasquale La Rocca) - voto: 8

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso è direttamente in finale. In una settimana in cui il livello del ballo si è alzato molto, l'ex volto Mediaset è riuscita a sopportare Pasquale La Rocca in sala prove, tenere a bada il dolore alla spalla e tirare fuori la migliore esibizione da quando è a Ballando. Un tango argentino infuocato che punta alla vittoria.

Se poi i giurati volevano lo spettacolo, che la D'Urso si raccontasse anche come persona, saranno rimasti soddisfatti. La clip introduttiva infatti, ha svelato un lato a dir poco sgradevole di Pasquale La Rocca che, alla faccia della presunta love story, etichettava come stupide le domande della D'Urso su come fare alcuni passi della coreografia.

La D'Urso gli ha tenuto testa, chiedendogli pure se qualcuno gli avesse mai sputato, ma rimane il fatto che tutti questi sguardi innamorati, tutto questo rapporto speciale di cui parla spesso la D'Urso, non s'è visto: anche se a fine ballo sono rimasti fermi, imbalsamati a fissarsi per non si sa quanto tempo(ma soprattutto non si sa perché).