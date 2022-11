Andor: nella storia di Cassian resterà centrale una ricerca molto personale

Cassian Andor riuscirà mai a trovare sua sorella? La domanda riguardante la ricerca del protagonista resta una delle domande principali su cui i fan della nuova serie tv Disney Plus stanno continuando a ragionare, anche in seguito alla conclusione della sua prima stagione.

Andor: un primo piano di Diego Luna

Nel corso sia di Andor stesso che della sua presentazione in Rogue One: A Star Wars Story, (attenzione agli spoiler per chi non avesse seguito per intero entrambi i progetti), entriamo in contatto con un Cassian incompleto dal punto di vista personale, e fortemente motivato a rintracciare la sorella. Gli eventi del suo passato li conosciamo tutti, anche se questa particolare separazione sembra non trovare mai una sua conclusione definitiva, specialmente nella prima stagione della serie tv.

Andor: Andy Serkis era preoccupato che il suo ruolo avrebbe "confuso i fan"

Steve Weintraub di Collider ha cercato di far chiarezza sulla situazione parlando con Tony Gilroy, ideatore di Andor, e Diego Luna, suo protagonista. Il primo ha cercato di dare una risposta più aperta e propositiva alla faccenda, dicendo che si tratta di una situazione "da determinare", mente il secondo ha una visione molto più romantica e intimista nei confronti di questa ricerca: "Non credo sia mai finita [la sua ricerca della sorella]. Non penso che sia finita neanche in Rogue One. È come una sensazione... è una di quelle cose che in qualche modo ti segue in ogni decisione che prendi, senza lasciarti mai più [andare]. Si tratta di una dinamica del genere, secondo me. Penso che i suoi sentimenti nei confronti della sorella siano alla base della decisione di quell'ultima missione suicida in Rogue One, ad esempio. Credo che sarà piuttosto sorprendente guardare Rogue One dopo la seconda stagione di Andor. Vedrete un film diverso, con la possibilità di leggere il personaggio da una prospettiva inedita, standogli a fianco in un modo nuovo".