Andor: la serie si concluderà con la stagione 2, collegata direttamente con Rogue One

La serie Andor, in arrivo a settembre su Disney+, si concluderà con la stagione 2 che sarà collegata direttamente a Rogue One grazie all'episodio finale.

La serie Andor sarà composta da due stagioni e il finale sarà direttamente collegato a Rogue One, il film distribuito nelle sale nel 2016.

Disney+ ha condiviso anche due nuove foto ufficiali che mostrano Diego Luna in una scena d'azione e Genevieve O'Reilly.

Andor: Diego Luna in una foto della serie

Tony Gilroy, creatore della serie Andor, ha confermato il numero di stagioni del progetto prequel con star Diego Luna: "Copriremo un anno nei primi 12 episodi, che abbiamo completato. Stiamo infatti finendo il mix finale della puntata 12, lo faremo domani".

Il produttore ha inoltre aggiornato sulle tempistiche della realizzazione delle prossime puntate: "Faremo altre 12 puntate a partire da novembre e il principio alla base dell'organizzazione delle riprese è che realizzeremo blocchi di tre, quindi lo scorso anno stavamo considerando la difficoltà di realizzare cinque anni, che sembrava ci avrebbe impegnato per i prossimi 30 anni".

Andor: Genevieve O'Reilly in una foto della serie

Gilroy ha sottolineato: "La risposta si è presentata elegantemente da sola. Prenderemo i nostri quattro blocchi di tre episodi nella seconda metà dello show e ogni blocco rappresenterà un altro anno per avvicinarci a Rogue One. Abbiamo davvero la possibilità di proporre ciò che ha formato Cassian Andor nei primi 12 episodi e poi prenderemo quell'organismo che abbiamo costruito e lo useremo nei prossimi anni in un modo narrativo realmente eccitante".

Il regista e sceneggiatore ha quindi ribadito: "L'ultima scena della puntata 24 porterà gli spettatori direttamente nella prima scena di Rogue One".

Diego Luna, sull'argomento, ha ribadito: "Ha totalmente senso altrimenti le ultime tre stagioni avrebbero dovuto essere fatte con l'animazione, non avrei potuto farne parte".

Nel cast ci saranno anche Forest Whitaker, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw e Kyle Soller.