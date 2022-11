Andor: la Bix Caleen di Adria Arjona avrà un ruolo importante nel futuro di Star Wars, secondo un report

Anche se inizialmente non aveva troppo catturato l'attenzione, la serie tv di Andor sta lentamente trovando una sua strada, mettendo in gioco eventi di trama sempre più interessanti. Andando oltre la centralità di Cassian Andor stesso, è bene tenere d'occhio anche il personaggio di Bix Caleen (interpretato da Adria Arjona), perché in base ad alcune voci potrebbe acquisire un peso sempre maggiore con l'avanzare del tempo.

Andor: Diego Luna in una scena

Basandoci su un nuovo report di Galactic Transmission (tramite SFFGazette.com), sembrerebbe proprio che la Caleen di Andor avrà un grande futuro all'internoo del franchise di Star Wars. Si parla sia di progetti probabilmente vicini alla serie stessa che ad altre cose totalmente slegate da questa.

A quanto pare, Adria Arjona ha firmato un accordo che la vedrà apparire in altri progetti neanche troppo lontani, e fra le varie speculazioni, oltre a una seconda stagione di Andor, spunta fuori anche la possibilità di alcune apparizioni in programmi TV e di uno show interamente dedicato al suo personaggio. Per adesso, ovviamente, non c'è ancora nulla di ufficiale in merito alla faccenda, resta comunque interessante cercare d'immaginare una probabile storia con lei com protagonista, forse sul suo passato o sul suo futuro.