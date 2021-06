Andor: Ben Mendelsohn nel cast della serie?

L'attore Ben Mendelsohn, secondo alcune indiscrezioni, farebbe parte del cast della serie Andor, ideata come prequel di Star Wars: Rogue One.

Rogue One avrà una serie prequel dedicata alla storia di Cassian Andor e nel cast potrebbe esserci anche Ben Mendelsohn, interprete di Orson Krennic.

Disney e Lucasfilm non hanno ancora confermato l'indiscrezione apparsa online e i fan dovranno attendere per scoprire se la notizia del coinvolgimento dell'attore è fondata.

Rogue One: A Star Wars Story, Ben Mendelsohn in un momento del film

La serie con protagonista Diego Luna si intitola Andor e nel cast ci saranno anche Stellan Skarsgård (The Avengers), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), Genevieve O'Reilly che sarà Mon Mothma e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

Ben Mendelsohn, nel 2019, aveva dichiarato che, nel caso gli fosse stata offerta la possibilità di tornare nell'universo di Star Wars avrebbe accettato senza esitazioni.

L'attore, prossimamente, sarà protagonista anche di un'altra serie destinata alla piattafroma di Disney+: Secret Invasion, il progetto con star Samuel L. Jackson, in cui riprenderà il ruolo di Talos.

Lo show dedicato alla storia di Cassian Andor sarà composto da dodici puntate e le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.

La serie sarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Death Star.