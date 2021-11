And Just Like That...: il teaser della serie in arrivo a dicembre su Sky e NOW

La serie And Just Like That..., che riporta gli schermi le protagoniste di Sex and the City, ha ora un teaser in attesa del debutto a dicembre su Sky e NOW.

And Just Like That..., la serie revival di Sex and the City, ha ora un teaser che mostra le prime scene in anteprima in attesa del debutto su Sky Serie e NOW, in contemporanea con HBO Max, previsto per il 9 dicembre. Il video mostra le interazioni tra amiche, incontri e momenti in famiglia che getteranno le basi per un nuovo capitolo della storia di Carrie.

I primi due episodi di And Just Like That... debutteranno il 9 dicembre e i successivi otto episodi saranno disponibili settimanalmente. La serie segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell'amicizia a trent'anni a quelle della vita e dell'amicizia a cinquanta.

Il cast include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

I produttori esecutivi dello show sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie "Sex and the City" è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo "Sex and the City" di Candace Bushnell.

Oltre che in Italia, And Just Like That... sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.