And Just Like That: Mr. Big e il retroscena del funerale sul set

Con i primi, spiazzanti episodi di And Just Like That, revival di Sex and the City si torna a parlare di Mr. Big, il personaggio di Chris Noth, e della sua presenza sul set in occasione delle scene del funerale. Un funerale di cui si è parlato molto nei mesi scorsi, quando erano uscite le foto dal set della serie e di cui adesso ci vengono svelati i retroscena. Attenzione, seguono spoiler !

Si, ci hanno ingannati. Chris Noth, Sarah Jessica Parker, lo showrunner Michael Patrick King e il resto del cast e della crew del revival di Sex and the City ce l'hanno proprio fatta: ci hanno sì resi partecipi del fatto che ci sarebbe stata una morte nello show, ma per sviare i sospetti hanno anche fatto partecipare al funerale il morto stesso!

"Chris è rimasto molto soddisfatto di questa collaborazione, e siamo entrambi molto contenti della scelta coraggiosa di far tornare Mr. Big per poi dirgli addio, così tanto che lui ha indossato un abito elegante e ha partecipato al funerale del suo stesso personaggio durante le riprese. E io ho scritto una scena che non avremmo messo nella serie" ha spiegato King ai microfoni di Deadline "Lui mi chiese 'Vuoi davvero che venga lì, vestito e truccato, per girare una finta scena in cui presenzio al mio funerale?' e io 'Sì'. Perché volevo che gli spettatori rimanessero davvero sorpresi dagli eventi del revival. E questa è una delle false piste che abbiamo buttato nel mix".

"Lui è fantastico, ed è fantastico nello show. E poi, insomma, se devi morire, è quello l'episodio in cui morire" continua King, spiegando che "È sempre stata un'opzione per il revival perché sapevo che si trattava di un nuovo capitolo molto significativo. Era una storyline in cui ero interessato. E se Chris non fosse tornato come Mr. Big, non saremmo tornati proprio. Non lo avrei fatto senza di lui, perché questa storyline avrà influenza su tutta la serie"

Questo perché "Tutti i personaggi verranno toccati da questo avvenimento, e creerà un vuoto gigante, come ha affermato Miranda nella sua elegia".

Cosa succederà adesso in And Just Like That?