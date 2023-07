And Just Like That..., Cynthia Nixon pessimista sul ritorno in pianta stabile di Kim Cattrall

La star di And Just Like That... Cynthia Nixon ha partecipato a Watch What Happens Live with Andy Cohen per parlare della seconda stagione della serie sequel di Sex and the City.

Uno degli argomenti caldi è il ritorno in un cameo di Kim Cattrall, che parteciperà in un cameo al nuovo ciclo di episodi. Si tratta probabilmente di un ritorno temporaneo, come ha specificato Cynthia Nixon a domanda precisa:"Penso che le probabilità [del ritorno definitivo di Kim Cattrall] siano molto, molto piccole. Era un cameo, penso che fosse un regalo speciale per il 25° anniversario di Sex and the City".

Un cameo che inizialmente doveva essere una sorpresa:"Abbiamo cercato così tanto di tenerlo nascosto. Siamo davvero dispiaciuti che sia trapelato. Sarebbe stata una cosa così divertente visto che stai guardando l'episodio e salta fuori lei".

Kim Cattrall ha raccontato di recente una delle richieste avanzate per il suo ritorno nella serie, dopo gli screzi del passato:"Riavere Pat Field [la costumista] perché ho pensato che se fossi tornata avrei dovuto farlo con quello stile di Samantha. Ho fatto pressione. E l'abbiamo fatto".