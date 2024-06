And Just Like That 3: il cast si arricchisce della star di Law & Order Mehcad Brooks e di molti altri membri

La terza stagione di And Just Like That si arricchisce di tre nuovi membri del cast mentre la produzione continua a New York City.

Mentre la produzione della terza stagione di And Just Like That continua a New York City, il cast si arricchisce di tre nuovi membri ed è stato annunciato il ritorno di due personaggi. Mehcad Brooks (Law & Order, Mortal Kombat), Jonathan Cake (The Affair, Desperate Housewives) e Logan Marshall-Green (Upgrade, Spider-Man: Homecoming) ricopriranno nuovi ruoli.

Sebastiano Pigazzi e Dolly Wells diventano series regular. Torneranno rispettivamente nei ruoli di Giuseppe, il nuovo interesse amoroso di Anthony (Mario Cantone) nella seconda stagione, e di Joy, un nuovo interesse amoroso per Miranda (Cynthia Nixon) che ama i levrieri più dei bambini.

Cosa sappiamo sulla terza stagione di And Just Like That

Inoltre, John Corbett è stato avvistato sul set dopo l'ultima straziante rottura tra il suo Aidan Shaw e Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Cercheranno di far funzionare la loro relazione anche se i figli minorenni di Aidan hanno ancora bisogno di lui? Insomma, lei ha comprato quella casa enorme per riempirla di famiglia e amore. Ma se non dovesse funzionare, ci sarà spazio per i nuovi arrivati Brooks, Cake e Marshall-Green come possibili nuovi coinquilini o forse per altri amanti? Magari Carrie potrebbe fare ricerche per un nuovo libro o un podcast! Nel frattempo qui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione di And Just Like That.

And Just Like That: John Corbett e Jessica Parker in una scena

Il cast della terza stagione comprenderà anche Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

La serie è sviluppata e prodotta esecutivamente da Michael Patrick King, insieme ai produttori esecutivi John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg ed Elisa Zuritsky. La serie HBO Sex and the City è stata creata da Darren Star e basata sull'omonimo libro di Candace Bushnell.