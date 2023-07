And Just Like That 2: la coppia di Sex and the City che tutti sognavano diventerà realtà? [SPOILER]

And Just Like That 2 potrebbe avverare il desiderio di molti fan storici di Sex and the City.

Alert! Non andare avanti con la lettura se si è dei fan di And Just Like That e non si ha ancora visto il sesto episodio della seconda stagione, perché parecchi spoiler sono in agguato.

In And Just Like That la coppia che tutti sognavano dalle prime stagioni di Sex and the City formata da Carrie (Sara Jessica Parker) e Aidan (John Corbett) si è finalmente riunita e potrebbe diventare realtà, esaudendo il desiderio di moltissimi fan che non sono mai stati team Mr Big. Il ritorno di Aidan nella serie era già stato reso noto da People e confermato da alcune foto di Sarah Jessica Parker e John Corbett sul set, condivise dall'account ufficiale della serie mentre i due si tenevano per mano. Dopo l'assenza del personaggio nella prima stagione, finalmente nel sesto episodio di And Just Like That il sogno della loro reunion si fa più concreto: Carrie invia un email alla vecchia fiamma, mentre la sua voce fuori campo recita: "E all'improvviso ho capito che alcune relazioni sono destinate a rimanere nel passato e altre no".

Aidan e Carrie si erano incontrati per la prima volta nella terza stagione di Sex and the City, dopo che Big (Chris Noth)le aveva spezzato il cuore. Aidan è il tipico bravo ragazzo, serio e dolce e tiene veramente a Carrie, i due arrivano quasi all'altare nella quarta stagione ma nel cuore di Carrie sembra esserci posto solo per Big. Ora nel sequel, dopo la scomparsa del suo antagonista, chissà se finalmente questa coppia potrà sbocciare. Del resto l'amabile falegname trasferitosi in Virginia è divorziato da 5 anni.

Sarah Jessica Parker e John Corbett in una scena di Sex and the City, episodio Nessuna domanda, nessuna risposta

Nuovi amori nascono e altri muoiono

Nel sesto episodio alcune fiamme ritornano altre si spengono miseramente, come nel caso della relazione tra Miranda (Cynthia Nixon) e Che (Sara Ramirez) che sono alle prese con una crisi bella e buona. Tra convention a tema "donne tristi che hanno perso l'amore della loro vita", litigi amorosi e la ricerca disperata di Charlotte nel bel mezzo di un'imminente tempesta di neve di un preservativo per la figlia Lily, il sesto episodio si mostra pepato e caotico nonché intrigante. Il sesto episodio di And Just Like That... è uscito il 21 luglio su Now TV.