Anakin Skywalker sta per sbarcare su Fortnite [FOTO]

Anakin Skywalker si sta preparando per l'arrivo su Fortnite.

Gli sviluppatori del popolare battle royale hanno mostrato una nuova immagine che suggerisce che il giovane Anakin si unirà alla rosa dei personaggi giocabili del gioco.

Come saprete, Fortnite è un gioco battle royale con un cast di personaggi assolutamente enorme che riunisce, tra gli altri, anche personaggi di diversi franchise degli universi Marvel, DC e Star Wars. La scorsa estate, gli sviluppatori hanno introdotto Darth Vader come skin giocabile nel gioco, quindi ora se giocate nei panni di Anakin e qualcun altro sceglie la skin Darth Vader, potrete uccidere Darth Vader nei panni di Anakin (o viceversa).

Non sappiamo quando arriverà la skin di Anakin, ma è stata da poco diffusa un'anticipazione che la ritrae mentre entra in scena.

Questa particolare skin è chiaramente basata sulle sembianze di Hayden Christensen con lo stesso look che gli vediamo sfoggiare in Star Wars: La vendetta dei Sith così come sulla versione della serie animata Star Wars: The Clone Wars. Nelle immagini, lo vediamo camminare con una spada laser in mano mentre viene sovrastato da alcuni incrociatori stellari.