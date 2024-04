Amy Winehouse, il documentario su Back to Black è su Amazon in attesa del biopic in arrivo in sala

In attesa dell'arrivo nelle sale di Back to Black, biopic dedicato alla figura di Amy Winehouse, è disponibile su Amazon il documentario dedicato ai vari momenti affrontati dalla compianta cantautrice durante le registrazioni dell'omonimo album che la consacrò come nuova voce nel panorama della soul music internazionale.

Se volete arrivare preparatissimi all'uscita del biopic, prevista per il 18 aprile prossimo nelle sale italiane e con il trailer italiano disponibile qui, il consiglio è quello di recuperare appunto il documentario Amy Winehouse - Back To Black.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo il DVD di Amy Winehouse - Back To Black è disponibile a 6,99€. Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Back to Black: Marisa Abela nel film

Il cast del biopic

L'idea di realizzare un biopic su Amy Winehouse era in piedi da diversi anni (compreso il progetto che avrebbe visto Amy interpretata da Noomi Rapace), ma la produzione si concretizzò solo nel 2022 con Sam Taylor-Johnson alla regia (sì, la stessa che ha diretto 50 sfumature di grigio) con script affidata a Matt Greenhalgh, che già aveva rivisto un mito della musica (John Lennon) in Nowhere Boy del 2009.

Back to Black, il padre di Amy Winehouse difende Marisa Abela dalle critiche: "E' un'ottima scelta"

E poi? E poi ecco il cast: nel 2023 è stata annunciata Marisa Abela, e successivamente Jack O'Connell nel ruolo di Blake Fielder-Civil, ossia il marito di Amy. Effettivamente, il gruppo di interpreti di Back to Black va a coprire l'intera famiglia della cantante: Juliet Cowan interpreta sua madre, Janis Winehouse-Collins, mentre Eddie Marsan (attore strepitoso!) intepreta papà Mitch. E nel ruolo di Mark Ronson? Ecco Jeff Tunke.