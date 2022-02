Amy Schumer nel trailer della serie comica Life & Beth

Amy Schumer torna alle sue radici televisive con la serie comica Life & Beth, targata Hulu, di cui è stato appena svelato il trailer. Schumer, 40 anni, interpreta il personaggio titolare Beth, la cui vita sembra essere relativamente buona sulla carta con il suo lavoro come commerciante di vino a Manhattan e la sua relazione a lungo termine. Ma un incidente inaspettato la spinge a mettere in discussione la sua intera esistenza, comprese le speranze che ha per il suo futuro.

In Life & Beth, la vita di Beth, sulla carta, sembra perfetta. Esempio per tutti coloro con cui è cresciuta, conduce una florida azienda di distribuzione di vini, ha una relazione a lungo termine con un ragazzo attraente e di successo e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback su se stessa adolescente, Beth inizia a rendersi conto di come è diventata chi è e chi vuole diventare davvero. Comincerà così la ricerca per arrivare ad avere una vita più autentica sfruttando il trauma subito per ricominciare da capo.

Al fianco di Amy Schumer troviamo Michael Cera che interpreta John, chef e contadino che è sempre onesto e diretto con Beth. Nel cast anche Susannah Flood, Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Rosebud Walker, e LaVar Walker

Amy Schumer produrrà la serie, che ha scritto e diretto, con Kevin Kane, Daniel Powell e Ryan McFaul.

"È basato su temi della mia vita. Ma ci sono cose che Beth fa e che sono successe davvero", ha rivelato l'attrice a Entertainment Weekly. "C'è un episodio in cui si confronta con alcuni ragazzi. È successo a me. E l'episodio 9 ha un momento oscuro che è reale."