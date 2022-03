Amy Schumer sorprende Ellen DeGeneres vestendosi esattamente come lei

Amy Schumer ha sorpreso Ellen DeGeneres vestendosi esattamente come lei durante la sua ultima visita sul set del The Ellen DeGeneres Show, che ha avuto luogo questo giovedì.

Durante l'ultimo episodio del The Ellen DeGeneres Show, la celebre conduttrice televisiva statunitense è rimasta scioccata quando Amy Schumer è apparsa sul set del suo talk show vestita esattamente come lei, con tanto di sneakers e parrucca.

La Schumer, 40 anni, era identica ad Ellen, con la sua iconica camicia bianca, un giubbotto bomber bianco, jeans e scarpe da ginnastica Nike, completando il look con una parrucca bionda identica ai capelli della DeGeneres. Dopo aver riso e ballato insieme, prima di sedersi, la conduttrice ha chiesto al suo ospite: "Com'è successo tutto questo?"

"Non sono io la prossima presentatrice?" ha scherzato la star di Un disastro di ragazza. "Ero così confusa, perché mi hanno invitata, e so che stai terminando le riprese dell'ultima stagione, quindi ho pensato che mi sarei trasformata in te e avrei preso il controllo dello spettacolo. Non era questo il piano?".

In seguito la discussione si è concentrata su Amy Schumer, che sarà la presentatrice della cerimonia degli Oscar 2022: la star di Life & Beth ha chiesto consiglio alla DeGeneres, la quale ha presentato gli Academy Awards nel 2007 e 2014. "Beh, la cosa più importante è questa: divertiti!" ha risposto Ellen. "Tu conosci tutti, questo è il punto. Sei nel settore da abbastanza tempo... guarderai là fuori capirai che tutti ti conoscono e tu conosci loro. Questo aiuta moltissimo".