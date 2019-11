Jennifer Lawrence, Amy Schumer e Phoebe Waller-Bridge insieme: ecco le foto e i video della serata

Jennifer Lawrence, Amy Schumer e Phoebe Waller-Bridge hanno trascorso insieme una serata e le foto e i video condivisi online hanno entusiasmato i fan delle tre attrici.

Lo scatto pubblicato su Instagram mostra le star mentre bevono una birra al bar Jimmy's Corner al termine della visione dello spettacolo American Utopia con star David Byrne, in scena all'Hudson Theatre.

Una fonte vicina al locale ha confermato che Amy Schumer, Jennifer Lawrence, Phoebe Waller-Bridge erano in compagnia di Jerry Seinfeld, Jessica Seinfeld, Seth Meyers e altre star.

Il gruppo si è rilassato bevendo qualche drink insieme e Amy, che era insieme al marito Chris, ha accompagnato la foto con una citazione di una delle canzoni più famose dei Talkin Heads di Byrne, scrivendo: "I guess that this must be the place".

La moglie di Seinfeld ha inoltre condiviso sui social un video spiegando che la comica ha organizzato la serata in compagnia, scrivendo anche dei complimenti nei confronti del bar di New York.