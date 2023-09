Amy Schumer bullizza Nicole Kidman con una foto degli US Open, pioggia di critiche 'Perché sei così cattiva?'

I fan non hanno trovato alcun umorismo nel post di Instagram della comica Amy Schumer: la foto mostrava l'attrice Nicole Kidman mentre assisteva agli U.S. Open. La star di "Trainwreck" ha deriso la postura della diva hollywoodiana e in risposta ha ricevuto un mare di critiche da parte degli utenti che l'hanno definita "senza classe".

Nella didascalia della foto cancellata Amy aveva scritto: "Così si siede un essere umano". I fan hanno preso d'assalto i suoi post lasciando ogni genere di commento: "Sei sicura di non voler prendere in giro qualcun altro che guarda la partita come Nicole Kidman? A quanto pare è solo questo che sei brava a fare".

"Hai osannato un'atleta donna solo dopo averne bullizzata un'altra... sei solo una bulla che si maschera da comica", ha scritto un utente sotto al post in cui Amy celebrava la campionessa del torneo, l'americana Coco Gauff. "Non sei degna di essere una celebrità, per quello che vale non sei neanche degna di essere una donna".

"Forse la senza classe Schumer può imparare da Coco invece di diffondere odio verso una donna elegante e di classe", ha commentato un seguace, prima di porre una domanda alla Schumer: "Perché sei così cattiva? Fatti aiutare. E poi fammi capire, stai prendendo in giro l'aspetto di Nicole Kidman? Hai uno specchio in casa?".