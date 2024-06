Amori & Incantesimi 2: Nicole Kidman e Sandra Bullock potrebbero tornare nel sequel

Amori & Incantesimi, dopo oltre 20 anni dall'uscita nelle sale, potrebbe avere un sequel.

Warner Bros ha infatti annunciato lo sviluppo del nuovo capitolo della storia delle sorelle Owens e sul set potrebbero tornare Sandra Bullock e Nicole Kidman.

Cosa raccontava Amori & Incantesimi

Akiva Goldsman si occuperà della sceneggiatura del nuovo film che riporterà nelle sale i personaggi creati dalla scrittrice Alice Hoffman nel suo romanzo del 1995.

Amori & incantesimi aveva al centro della trama due sorelle, eredi di una famiglia di streghe, che si ritrovano alle prese con numerosi problemi sovrannaturali. Sally, interpretata da Sandra Bullock, uccide infatti accidentalmente Jimmy Angelov (Goran Visnjic), il fidanzato violento di sua sorella Gillian, parte affidata a Nicole Kidman.

Le due dovranno cercare di coprire il crimine quando in città arriva l'agente Gary Hallet (Aidan Quinn) a indagare sulla scomparsa di Jimmy.

Kidman e Bullock nel ruolo delle sorelle Owens

Lo studio aveva anticipato la notizia della realizzazione di un nuovo capitolo della storia con alcuni post sui social che avevano attirato l'attenzione dei fan del film originale, diventato un piccolo cult nel corso degli anni. La storia dei problemi di cuore, ma non solo, delle sorelle ha conquistato molte persone e in tanti si stanno già chiedendo se al centro della trama del capitolo 2 ci sarà la figlia di Sally.

Una serie mai realizzata

Il film originale era stato diretto da Griffin Dunne e nel 2019 si era parlato di una possibile serie ispirata al libro prequel Rules of Magic, che doveva essere realizzata per HBO Max.

Lo sviluppo del progetto sembra però essersi interrotto nelle prime fasi.

Attualmente bisognerà attendere per scoprire il cast e ulteriori dettagli riguardanti il film sequel che, se le trattative andranno a buon fine, vedrebbe coinvolte Kidman e Bullock anche come produttrici.