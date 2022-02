Amore e guinzagli, su Netflix in streaming da oggi

Amore e guinzagli, la nuova commedia romantica direttamente dalla Corea del Sud, sbarca su Netflix in streaming da oggi 11 febbraio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

L'incontro tra Ji-hoo e Ji-woo potrebbe rappresentare, per entrambi, una svolta a lungo attesa. Lui è un uomo dalle preferenze sessuali decisamente spinte; lei è invece una donna razionale, secondo alcuni fredda, soprattutto quando si tratta delle esperienze intime. Così, due poli apparentemente opposti finiscono per attrarsi e, soprattutto, completarsi. I due trovano un accordo di tre mesi, durante i quali cercheranno di scoprire cosa vi sia oltre le rispettive condotte sul piano prettamente erotico.

Amore e guinzagli: una foto del film

Come in un gioco di potere, Ji-hoo e Ji-woo interpreteranno ciascuno il proprio ruolo, sfidandosi fino all'ultima provocazione... Protagonisti del film Seohyun e Lee Jun-Young, mentre in cabina di regia c'è Hyeon-jin Park, artista quarantenne al suo primo film destinato al di fuori della patria. Amore e guinzagli è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2022 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.