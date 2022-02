Netflix, febbraio 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a febbraio 2022 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie italiana Fedeltà, tratta dal romanzo di Marco Missiroli, con Michele Riondino e Lucrezia Guidone a Inventing Anna, la prima stagione della serie firmata da Shonda Rhimes. Segnaliamo inoltre il film originale Netflix Non aprite quella porta, sequel che segna il ritorno di ritorno di Leatherface, mentre per i più piccoli arriva sulla piattaforma multimediale Me Contro Te - Il Film: La Vendetta del Sig. S.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Oscuro Desiderio - stagione 2 - disponibile dal 2 febbraio 2022 - Un fatidico weekend fuori casa che si conclude in tragedia accende la passione di Alma e spinge questa donna sposata a dubitare di chi le sta accanto.

Murderville - stagione 1- disponibile dal 3 febbraio 2022 - L'eccentrico detective Terry Seattle si unisce a ignare guest star d'eccellenza per indagare su una serie di omicidi in questa commedia crime d'improvvisazione.

Il Colore delle Magnolie - stagione 2 - disponibile dal 4 febbraio 2022 - Sotto gli occhi indiscreti della città, Maddie cerca di voltare pagina dopo la fine con Bill. Dana Sue affronta qualche problema in cucina. Helen fa un acquisto cruciale.

Inventing Anna - miniserie - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Audace imprenditrice o genio della truffa? Una giornalista segue la storia di Anna Delvey, che ha convinto l'élite di New York di essere un'ereditiera tedesca.

Toy Boy - stagione 2 - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Dopo sette anni in carcere, uno spogliarellista è inaspettatamente sottoposto a un nuovo processo. In libertà vigilata, cerca di provare di essere stato incastrato.

Fedeltà - stagione 1 - disponibile dal 14 febbraio 2022 - Un matrimonio all'apparenza felice inizia a dissolversi quando la fedeltà del marito è messa in dubbio ed entrambi i coniugi sono tentati dai desideri.

Secrets of Summer (Cielo Grande) - stagione 1- disponibile dal 16 febbraio 2022 - Una sperduta località argentina ripropone un evento di wakeboard attirando l'attenzione di Steffi, atleta messicana decisa a indagare su un segreto di famiglia.

Il giovane Wallander - stagione 2 - disponibile dal 17 febbraio 2022 - In questa storia sulle origini del celebre detective, il poliziotto alle prime armi Kurt Wallander è incaricato delle indagini su uno strano omicidio a cui ha assistito.

Space Force - stagione 2 - disponibile dal 18 febbraio 2022 - Un generale a quattro stelle collabora a denti stretti con uno stravagante scienziato per far decollare la Space Force, rivoluzionaria agenzia militare degli Stati Uniti.

Uno di noi sta mentendo - stagione 1- disponibile dal 18 febbraio 2022 - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo.

Vikings: Valhalla - stagione 1- disponibile dal 25 febbraio 2022 - In questo sequel ambientato cento anni dopo "Vikings", una nuova generazione di eroi leggendari sorge per realizzare il proprio destino ed entrare nella storia.

La giudice - stagione 1- disponibile dal 25 febbraio 2022 - Una giudice severa bilancia il suo disprezzo per i giovani delinquenti con le sue convinzioni sulla giustizia e le pene mentre esamina i casi di in un tribunale minorile.

Serie TV

Riverdale - stagione 5 - disponibile dall'1 febbraio 2022 - Impegnati a districarsi tra sesso, amori, scuola e famiglia, l'adolescente Archie e i suoi amici si ritrovano invischiati in un cupo mistero a Riverdale.

Brooklyn 99 - stagione 7 - disponibile dal 6 febbraio 2022 - Con l'arrivo di un nuovo capitano esigente, il detective di Brooklyn Jake Peralta, brillante ma immaturo, deve imparare a rispettare le regole e a fare gioco di squadra.

Film su Netflix

Film Originali Netflix

Amore e guinzagli - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Il dolore fa bene all'amore per due colleghi che stringono un rapporto contrattuale come partner in un gioco consensuale di piacere e sofferenza.

Tall girl 2 - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Per Jodi interpretare la protagonista del musical scolastico è un sogno che si avvera. Poi però la pressione trascina autostima e affetti in una spirale discendente.

Bigbug - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Nel 2045 gli umani hanno delegato quasi ogni attività all'IA, anche a casa della nostalgica Alice. Quando i robot si ribellano, i suoi androidi cercano di proteggerla

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy - disponibile dall'11 febbraio 2022 - Le vite di una superstar emergente e di un regista si incrociano in questa intima docuserie girata nel corso di due decenni che ripercorre la carriera di Kanye West

Perdonaci i nostri peccati - disponibile dal 17 febbraio 2022 - Preso di mira dai nazisti intenti a uccidere le persone con disabilità, un ragazzo con una menomazione compie una scelta audace durante la sua fuga.

Erax - disponibile dal 17 febbraio 2022 - In questo corto da brividi alcune creature mostruose escono da un libro magico e con una serie di colpi bassi trascinano nel caos zia Opal e la giovane nipote Nina.

Heart Shot - Dritto al cuore - disponibile dal 17 febbraio 2022 - In questo cortometraggio Nikki e Sam sono due adolescenti che si innamorano e progettano un futuro insieme... ma il pericoloso passato di Nikki torna a minacciare tutto.

Non aprite quella porta - disponibile dal 18 febbraio 2022 - In questo sequel un gruppo di influencer in una città fantasma del Texas incontra Faccia di cuoio, uno spietato assassino che indossa una maschera di pelle umana.

Madea: Il ritorno - disponibile dal 25 febbraio 2022 - Madea è tornata, mentre esplode un dramma familiare alla festa di laurea del suo pronipote.

Film

John Wick - disponibile dall'1 febbraio 2022 - John Wick è un killer a contratto. Dopo la morte della moglie, viene incoraggiato dal migliore amico e collega Marcus a lasciare il mondo del crimine

Me Contro Te - Il Film: La Vendetta del Sig. S - disponibile dal 2 febbraio 2022 - Ancora una volta Luì e Sofi si ritrovano alle prese contro il malefico Signor S che sta organizzando un piano per diventare il padrone del mondo!

Venom - disponibile dal 19 febbraio 2022 - Il giornalista Eddie Brock cerca di portare alla luce gli esperimenti illegali del Dott. Carlton Drake. Nel fare ciò, però, viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in un essere chiamato Venom

Non mi uccidere - disponibile dal 19 febbraio 2022 - Mirta e Robin si amano follemente ma durante una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia ma niente è come prima.

DOCUMENTARI E REALITY

L'amore è cieco - stagione 2 - disponibile dall'1 febbraio 2022 - Nick e Vanessa Lachey presentano questo esperimento sociale in cui alcuni single cercano l'amore e si fidanzano prima di incontrarsi di persona.

Il truffatore di Tinder - disponibile dal 2 febbraio 2022 - Attirava donne online per derubarle di milioni di dollari fingendosi un ricco magnate dei diamanti amante del jet set. Ora alcune delle vittime vogliono vendicarsi

L'amore è cieco: Giappone - disponibile dall'8 febbraio 2022 - In questo reality di appuntamenti ambientato in Giappone, single che desiderano sposarsi si incontrano, si frequentano e si fidanzano... ancora prima di essersi visti.

Al passo con i Kardashians - stagione 9 e 10 - disponibile dal 17 febbraio 2022 - In questo reality, i Kardashian cercano di mettere la famiglia al primo posto, mentre gestiscono popolarità crescente, imperi in espansione e relazioni di alto profilo.

Downfall: Il caso Boeing - disponibile dal 18 febbraio 2022 - Gli investigatori svelano come la priorità che Boeing avrebbe dato ai profitti a scapito della sicurezza potrebbe aver contribuito a due gravi incidenti in pochi mesi.

Bubba Wallace: in gara contro ogni limite - disponibile dal 22 febbraio 2022 - Questa docuserie sull'unico pilota nero della NASCAR Cup Series mostra come Bubba Wallace usa la voce e il talento per cambiare lo sport.

STAND-UP