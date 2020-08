Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan nel trailer del film

Ammonite arriverà nelle sale americane il 13 novembre e il primo trailer mostra qualche scena in anteprima dell'atteso film con star Kate Winslet e Saoirse Ronan.

Il video mostra la vita quotidiana di una delle protagoniste, destinata a cambiare radicalmente dopo l'incontro con una nuova arrivata in città. Un uomo le chiede infatti il suo aiuto per evitare che la moglie rimanga sola e si lasci scivolare nella depressione. Tra le due donne nasce un legame inaspettato e profondo.

Il film Ammonite, che era stato selezionato da Cannes e Telluride, verrà presentato ufficialmente al Toronto Film Festival e viene indicato come uno dei titoli in corsa per le nomination agli Oscar.

Alla regia c'è Francis Lee che porterà sul grande schermo la storia della paleontologa Mary Anning (Kate Winslet) che, nel 1840, diventa amica di una giovane di Londra (Saoirse Ronan).

Nel cast anche Fiona Shaw, James McArdle, Gemma Jones, Alec Secăreanu.

Lee ha dichiarato: "si tratta di un film sul potere dell'amore, sul potere dei rapporti profondi e intimi tra esseri umani, sul potere del toccare gli altri e sulla speranza". Il film ha dichiarato che la storia è ambientata in una società patriarcale in cui le donne erano totalmente di proprietà dei padri e dei mariti, sostenendo inoltre la convinzione che non provassero piacere nei rapporti sessuali, elementi che non portava nessuno a valutare la possibilità che tra due donne potesse nascere una storia d'amore.