Amityville Horror ritorna nelle sale: il nuovo film della saga horror ha trovato il suo regista

Sarà David F. Sandberg a occuparsi del prossimo progetto del franchise che ha debuttato nei cinema alla fine degli anni '70.

Amityville Horror ritornerà sul grande schermo con un nuovo film in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios e il progetto ha ora trovato il suo regista. Sarà infatti David F. Sandberg, che ha recentemente firmato Until Dawn, a occuparsi della realizzazione del lungometraggio.

Il team al lavoro sul film horror

Ian Goldberg e Richard Naing, reduci dal successo di The Conjuring - Il Rito finale (di cui potete leggere la nostra recensione), firmeranno invece la sceneggiatura. Sul grande schermo dovrebbe essere raccontata una nuova versione della storia dell'horror diventato un classico del cinema.

Peter Safran e John Rickard saranno produttori in collaborazione con Sandberg, Natalia Safran e Lotta Losten. Il regista ha già collaborato con The Safran Company in occasione di Annabelle 2: Creation, horror che ha incassato oltre 300 milioni di dollari ai box office mondiali, e Shazam!.

Il futuro del franchise

La saga horror ha debuttato in sala alla fine degli anni '70, portando sul grande schermo la storia raccontata tra le pagine di un libro scritto da Jay Anson.

Al centro della trama del film diretto da Stuart Rosenberg c'è una famiglia, composta da George e Kathy Lutz e i loro tre figli, che si trasferisce in una casa dove è stato compiuto un brutale omicidio. Dopo il loro arrivo iniziano a verificarsi degli eventi sconvolgenti e inspiegabili che mettono a rischio la loro vita.

Alcuni mesi fa era stato svelato che BoulderLight Pictures e Divide/Conquer, produttori di Weapons e Heart Eyes, sono al lavoro su un nuovo progetto che si ispira alla leggenda metropolitana che ha ispirato la saga. Joseph e Vanessa Winter, già autori di Deadstream, saranno impegnati come autori e registi del film.

A ispirare la produzione, sostenuta da New Line Cinema, si ispirerà alla storia di Ronald DeFeo Jr che, nel 1974, uccise i suoi genitori e quattro fratelli nella loro casa al 112 di Ocean ad Amityville, New York.