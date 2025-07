Amityville Horror: primi dettagli sul nuovo film in arrivo del franchise

Il franchise ispirato da presunti eventi accaduti nel 1974 e dal quale sono stati tratti diversi film per il cinema, sta per tornare

I produttori della BoulderLight Pictures (Barbarian) e della Divide/Conquer (Heart Eyes) stanno lavorando insieme per realizzare Amityville, una nuova e radicale rivisitazione della storia della famosa casa infestata per una nuova generazione.

Joseph e Vanessa Winter, coppia di scrittori e registi che hanno realizzato l'eccellente film horror in found footage Deadstream, si occuperanno della regia a partire dalla loro sceneggiatura. I dettagli della trama non sono stati resi noti. Raphael Margules e J.D. Lifshitz produrranno per BoulderLight, mentre Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer.

Dato che BoulderLight ha un accordo di first-look con New Line Cinema dal 2023, questa sarà la prima tappa dei registi con il materiale a disposizione, anche se non è ancora stato presentato agli studios. I produttori stanno cercando di accelerare i tempi per la produzione del film, che dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.

La vera storia dietro l'orrore ad Amityville

Melissa George con Ryan Reynolds in una scena di The Amityville Horror

Anche se probabilmente conoscete il franchise cinematografico di Amityville Horror, che risale alla fine degli anni '70, e il bestseller del 1977 di Jay Anson, questo film non ha nulla a che fare con quella IP. Le sue radici poggeranno sulla famosa storia paranormale reale che sta dietro a quelle storie, con il film che offrirà un nuovo sguardo alla famigerata casa di Amityville al 112 di Ocean Avenue e a una leggenda di dominio pubblico.

Una scena di The Amityville Horror

La storia inizia nel 1974, quando Ronald DeFeo Jr. uccise i suoi genitori e quattro fratelli nella loro casa al 112 di Ocean ad Amityville, New York. Circa un anno dopo l'orribile crimine, George e Kathy Lutz, insieme ai loro tre figli, si trasferirono nella casa, ignari del suo oscuro passato. Poco dopo essersi insediati, hanno dichiarato di aver sperimentato una serie di inquietanti fenomeni paranormali, tra cui rumori inspiegabili, punti freddi, cattivi odori e avvistamenti di strane apparizioni. Dopo soli 28 giorni, la famiglia ha abbandonato la casa, non potendo più sopportare i presunti eventi soprannaturali.

A quanto pare né gli omicidi DeFeo né la storia dei Lutz avranno un peso nella nuova storia. Stuart Rosenberg ha diretto il film originale Amityville Horror, interpretato da James Brolin e Margot Kidder, che ha incassato oltre 86 milioni di dollari a fronte di un budget modesto e ha generato numerosi sequel e spin-off nel corso dei decenni, diventando uno dei franchise più riconoscibili del genere.