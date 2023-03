Amityville: An Origin Story, nel trailer scopriamo la vera storia che ha ispirato il franchise horror

MGM+ ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Amityville: An Origin Story, docuserie che cerca di far luce sui terribili eventi che anni dopo avrebbero ispirato il franchise The Amityville Horror.

Nel corso dei decenni sono emerse varie notizie sugli strani eventi che si sarebbero verificati in una casa di Amityville, anche se tutte hanno fatto seguito ai veri e propri omicidi che si sono verificati nella casa, che sono il soggetto della nuova serie di MGM+. La docuserie debutterà il 23 aprile prossimo.

Amityville: An Origin Story racconta la storia della casa infestata più famosa del mondo, dove si sono verificati "gli omicidi di Amityville". Il progetto è il primo sguardo approfondito su ogni aspetto di questa storia sull'efferato omicidio di una famiglia di sei persone che è stato eclissato a causa di fenomeni paranormali.

Amityville Horror, la vera casa maledetta è stata venduta

Il film campione d'incassi del 1979, Amityville Horror, ispirato all'omonimo libro di Jay Anson, ha generato un universo in continua espansione di film, libri, teorie sul soprannaturale e superfan dell'orrore. Ma l'omicidio di massa che si cela dietro le infestazioni - e i suoi presunti legami con la criminalità organizzata - ha lasciato una lunga scia di domande che non sono mai state esplorate a fondo. Fino ad ora...