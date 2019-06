Amityville 1974: in arrivo il prequel del cult horror!

Amityville Horror avrà un film prequel intitolato Amityville 1974 e le cui riprese si svolgeranno a partire dal mese di novembre.

Il progetto racconterà gli eventi che precedono quanto raccontato nel romanzo scritto da Jay Anson nel 1977 e nei vari lungometraggi ispirati a quanto proposto tra le pagine.

Casey La Scala sarà sceneggiatore e regista del film prequel in cui si racconteranno le origini della famosa casa infestata al centro degli eventi sovrannaturali al centro di Amityville Horror. Nel novembre 1974 Ronald DeFeo Jr. ha sparato, uccidendo, tutti i sei membri della sua famiglia a distanza di poco più di 12 mesi dall'acquisto della casa in cui vivevano. Un anno dopo la famiglia Lutz acquista l'edificio e va a viverci, iniziando a percepire la presenza di entità malefiche. La giovanissima Amy, in particolare, comincia a parlare con un'amica immaginaria e suo padre George, sembra entrare nella paranoia.

Il film sarà prodotto da Wonderfilm Media e La Scala ha dichiarato: "Questa è una storia che si ispira a fatti realmente accaduti che circondano la tragedia della famiglia Defeo, ma si concentra inoltre sul dramma umano che è avvenuto in una famiglia mentre viene tormentata senza sosta da un male terrificante".

