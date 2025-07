Amici, Veronica Peparini prepara il ritorno? Prenderà il posto di un'altra prof

Fervono i preparativi per la nuova edizioni di Amici che, come da consuetudine, arriverà su Canale 5 dal prossimo mese di settembre. Attualmente sono in fase avanzata i casting per i nuovi allievi ma anche la classe dei prof è in "movimento". Dato che, secondo i rumor, nella prossima edizione del talent di Canale 5, potrebbe tornare Veronica Peparini come coach di danza.

Veronica Peparini e Andreas Müller

Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici? Ecco cosa sappiamo

La notizia va presa con tutte le attenuanti del caso dato che, almeno per il momento, non c'è nessuna conferma e smentita ma, da quel che sembra, il talent di Amici di Maria De Filippi sta preparando il ritorno di Veronica Peparini come prof di danza.

Tra tutti è Libero che rivela di un possibile accordo tra la ballerina e la produzione. "Stando alle ultime voci, la Peparini tornerà ad Amici", si legge. "Il suo nome circolava da diverse settimane e si tratterebbe di un grande ritorno. La coreografa è infatti uno dei volti storici del programma, in cui è stata insegnante di danza per molto tempo e proprio ad Amici nel 2018 ha conosciuto ad Amici proprio Andreas Müller, con il quale ha avuto due figlie gemelle".

Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori: nate le gemelle Penelope e Ginevra

Anche Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta da una sua follower: "Ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c'era proprio lei insieme ad altri", ha rivelato la gossip-influencer. Come rivelano le indiscrezioni, pare che la Peparini potrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri che non avrebbe riconfermato la sua presenza.

In attesa di ulteriori conferme, c'è da dire che la stessa Veronica Peparini ha sempre mantenuto buoni rapporti con il programma."Amici per me è stata un'avventura importante e mi ha dato moltissimo, un percorso di crescita. A quel posto attribuisco un valore molto grande, io ho insegnato tanto, ma mi hanno dato molto anche gli alunni e tutta la squadra", ha rivelato in una vecchia intervista.