Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller sono genitori: nate le gemelle Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori, stamattina la coreografa ha dato alla luce Penelope e Ginevra, le due gemelle nate dalla coppia conosciutasi nel corso della sua partecipazione ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Andreas lo ha annunciato su Instagram, dove ha pubblicato il primo scatto delle neonate.

Andreas Muller annuncia la nascita di Penelope e Ginevra

Nel post pubblicato sul profilo social del ballerino, si vede Andreas Muller accarezzare le due gemelline nella nursery della clinica dove Veronica Peparini ha partorito Penelope e Ginevra. Nella caption si legge: "Sono in lacrime e senza parole... ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora!Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco".

Lorella Cuccarini è stata tra le prime a congratularsi con i due genitori. Veronica Peparini ufficializzò il suo addio ad Amici nel corso di una video intervista proprio con l'attuale insegnante di canto della scuola di Maria De Filippi. La Peparini fu sostituita da Emanuel Lo, il coreografo, compagno della cantante Giorgia.

La gravidanza difficile e il sospiro di sollievo di Veronica e Andreas

Durante questi mesi Andreas, 27 anni, e Veronica, 53 anni, hanno informato i loro fan sui momenti difficili di questa gravidanza. "Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori", aveva scritto Andreas a novembre dopo un controllo.

Veronica, in una recente intervista a Verissimo, aveva raccontato che il pericolo era passato, la coreografa era al 31esimo mese di gravidanza e confermò a Silvia Toffanin che le sue condizioni di salute, e quelle delle gemelle, erano buone.

Andreas aveva replicato "Sono ansioso di vederle, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza". Veronica è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli, insieme hanno avuto due figli, Daniele e Olivia.