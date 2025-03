Amici, una cantante annuncia la gravidanza

Emma Muscat, ex concorrente della diciassettesima edizione di Amici e oggi cantante di successo, ha appena sconvolto - in senso buono - i suoi fan con una dolcissima notizia: è incinta. La rivelazione è arrivata dalle pagine del settimanale Chi, dove Emma ha raccontato ogni dettaglio di questo momento speciale. La gravidanza? Scoperta subito dopo il suo 25esimo compleanno, lo scorso dicembre. E da quel giorno tutto è cambiato.

Emma Muscat incinta: "Un regalo inaspettato"

"Porto un'altra vita dentro di me", dice emozionata. Insieme al compagno Kurt, con cui vive una storia d'amore lontana dai riflettori, la cantante dice di aver vissuto l'annuncio come un momento magico. "Eravamo a casa. È stato uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello", ha raccontato alle pagine di Chi.

La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non nasconde di essere sopraffatta dalle emozioni: "Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c'è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia".

E per celebrare questo nuovo capitolo, Emma ha già pubblicato il suo nuovo singolo, Tutto quello che ho, una vera e propria dedica al bimbo (o bimba) in arrivo. O, per meglio dire, "una dichiarazione d'amore in musica", specifica la cantante.

Chi è Kurt, il compagno di Emma Muscat

Dopo la fine della sua chiacchierata relazione con Biondo, conosciuto proprio ad Amici, Emma Muscat ha ritrovato l'amore lontano dalle telecamere. Kurt, il futuro papà, non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un caso. "L'ho conosciuto sei anni fa. Ci siamo incontrati in un beach club a Malta", la città in cui lui vive, spiega Emma. "Dopo una settimana venne a trovarmi e da quel momento non ci siamo più lasciati".

Una scelta di riservatezza voluta e non è difficile capirne i motivi. "In passato ho avuto una relazione pubblica", ricorda la cantante, che aggiunge: "Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo".