Amici 24, Chiara Bacci a Verissimo: il futuro da professionista e l’amore con TrigNO: "ho buone aspettative"

Sabato scorso Chiara Bacci è stata eliminata da Amici 24, perdendo il ballottaggio contro TrigNO, il cantante con cui aveva iniziato una storia d'amore all'interno della scuola di Maria De Filippi. La ballerina, allieva di Alessandra Celentano, è uscita a un passo dalla semifinale, ma con in tasca importanti offerte per il futuro.

La proposta di Maria De Filippi: Chiara tra i professionisti?

La ballerina è stata ospite di Verissimo il 10 maggio. Durante l'intervista, la giovane danzatrice ha raccontato la difficoltà del ritorno alla realtà dopo l'eliminazione dal talent: "All'inizio mi sono sentita spaesata, mi ti manca la routine del programma, ma giorno dopo giorno va sempre meglio", ha confessato Chiara.

Nota per la sua formazione classica, Chiara ha parlato anche delle sue insicurezze, spiegando di combatterci da sempre. La giovane ha raccontato che la danza classica abitua alla ricerca della perfezione, che però è irraggiungibile, e ha aggiunto che a volte non riesce a vedere i propri miglioramenti.

Chiara e TrigNO

Nonostante l'eliminazione, Chiara ha ricevuto due contratti e una borsa di studio, ma l'offerta più significativa è arrivata da Maria De Filippi: la possibilità di entrare nel cast dei ballerini professionisti di Amici a partire da settembre. "Ci sto pensando, devo capire quale può essere la scelta migliore per me, ma sono molto grata. La mia paura più grande era quella di non trovare lavoro una volta uscita dalla scuola", ha dichiarato.

Una storia d'amore nata nella scuola

Spazio anche all'amore nato tra le mura della scuola: Chiara ha raccontato il legame con TrigNO, ancora in gara."Dopo sette mesi vissuti insieme ogni giorno, si sente la mancanza. Lui mi ha sempre accettata e supportata anche nei miei momenti peggiori. Pietro mi ha vista con occhi che io non riesco a usare per me stessa", ha detto. Chiara ha concluso dicendo che la relazione fuori dal programma sarà tutta da scoprire, ma si è detta fiduciosa: "Ho buone aspettative".