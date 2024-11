Amici Speciale: quando va in onda This Is Me, lo show con Silvia Toffanin e Maria de Filippi

Dopo settimane di speculazioni e di anticipazioni, arriva la data del debutto su Canale 5 per lo speciale di Amici e Verissimo: ecco quando This is me andrà in onda

Di sicuro è uno degli show più chiacchierati e attesi di questo autunno. This is me è una scommessa in parte già vinta per Mediaset, non solo perché al timone ci sono Silvia Toffanin e Maria de Filippi, ma anche perchè si pone l'obbiettivo di celebrare il talent di Amici che, da ben 24 anni, è una delle punte di diamante della tv in chiaro. Conosciamo già anticipazioni, ospiti e il numero delle puntate. Ora conosciamo anche la data di messa in onda: il 20 novembre, in prima serata su Canale 5, partirà la nuova avventura.

This is me, cosa c'è da aspettarsi dello show di Canale 5

Due "regine" di Mediaset alla conduzione: da una parte c'è Maria de Filippi che, da anni, per Canale 5 è promotrice di show televisivi di grande successo, e dall'altra c'è Silvia Toffanin, ormai una garanzia con il suo salotto del weekend fatto di gossip e di grandi storie. Entrambe sono sullo stesso palcoscenico con l'intenzione di festeggiare i 24 anni di Amici, il talent di Canale 5 che ha lanciato artisti come Emma, Annalisa, Elodie e molte altre. This is me, dunque, per tre puntate, a partire dal 20 novembre, racconterà una pagina importante della TV, attraverso performance, duetti, interviste e video dall'archivio.

Amici Speciale, le anticipazioni di This is me: Piersilvio Berlusconi fa piangere Silvia Toffanin

Il programma, di fatto, prende il posto di Io Canto Generation e per tre prime serate, già registrate, animerà Canale 5. Solo qualche giorno fa, dopo 5 ore di riprese, sono terminati i lavori della seconda parte della seconda puntata e, consequenzialmente, sono terminati i lavori anche della terza. Sotto la direzione artistica di Stephane Jarny, This is me sarà un tripudio di ospiti e di emozioni. Dalle anticipazioni, infatti, oltre ai talent che si esibiranno ricordando la loro partecipazione ad Amici, ci sarà un momento di commozione per la Toffanin nell'ascoltare un messaggio da parte dell'amministratore delegato di Mediaset, nonchè suo compagno, Piersilvio Berlusconi.