Amici Speciale, le anticipazioni di This is me: Piersilvio Berlusconi fa piangere Silvia Toffanin

C'è moltissimo interesse attorno al programma This is me. Annunciato in pompa magna durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, lo show di Canale 5 nasce con l'intento di celebrare i successi di Amici, condotto da Maria de Filippi, e quelli di Verissimo, con Silvia Toffanin. Secondo le prime anticipazioni riportate da_ Superguidatv_, nel corso degli ultimi giorni si sono concluse le riprese della seconda parte della seconda puntata e quelle della terza.

In studio, come riporta il portale di informazione, le riprese sono durante ben 5 ore. Al momento sulla data di trasmissione non c'è ancora ufficialità, ma i promo che appaiono in rete parlano di un "prossimamente". La seconda puntata che, per l'appunto, è stata già girata, dovrebbe arrivare in tv e in prima serata il 26 novembre, a tre giorni di distanza dalla prima.

La commozione di Silvia Toffanin e gli ospiti: le anticipazioni di This is me

Come la prima puntata, dove ci sono un mucchio di personaggi famosi che hanno fatto la storia di Amici, anche il secondo appuntamento sarà piano di star. Non mancheranno le celebrazioni e i momenti di grande commozione. Tra gli ospiti è previsto il ritorno di Holden, di Annalisa, di Ambeta, di Alessandra Amoroso e di Andreas Muller. I cantanti, che parleranno della loro esperienza ad Amici e del loro percorso artistico, si esibiranno in un mini live e (nella seconda puntata) saranno affiancati da Il Volo, Gigi D'Alessio, Rkomi e Noemi. Ma ci saranno anche i Pooh e il ritorno del duo comico di Pio e Amedeo.

Maria de Filippi e Silvia Toffanin: sta per arrivare "This is Me", lo show in prima serata

Trattandosi di un programma celebrativo, oltre alla musica, ai canti e ai balli, le anticipazioni rivelano che saranno mostrati anche video di repertorio, come diverse liti tra Garison e la Maestra Celentano e, per di più, ci sarà anche un bel messaggio di Piersilvio Berlusconi che farà commuovere Silvia Toffanin, che pare non fosse al corrente dell'intervento del compagno. Non è tutto: dovrebbe esserci nel corso della seconda puntata (la penultima, in base alle informazioni fin qui diffuse) anche un omaggio a Michele Merlo.