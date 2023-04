Amici per la pelle, trama e cast del film in onda stasera 9 aprile su Rai 1

Amici per la pelle è il film che Rai 1 manda in onda stasera 9 aprile in prima serata: trama e cast della pellicola con Filippo Laganà.

Serata di forti emozioni su Rai 1 con il film Amici per la pelle, basato sulla storia vera del protagonista Filippo Laganà. La pellicola, in onda in prima serata, è stata diretta da Pierluigi Di Lallo e scritta dallo stesso regista. Trama, cast e trailer del lungometraggio

Amici per la pelle: Trama

Filippo è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare subito in Italia. Viene ricoverato d'urgenza e il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un trapianto di fegato. Questo è l'inizio di un'odissea che porterà Filippo a prendere decisioni importanti e a mettere da parte le sue passioni. Ma, grazie alla sua voglia di vivere e al profondo legame con i genitori, riesce ad affrontare con il sorriso questa difficile situazione.

Amici per la pelle: Filippo Laganà in una foto

In vacanza negli Stati Uniti, il giovane Filippo è costretto a rientrare in Italia dopo aver accusato alcuni problemi di salute, in particolari fortissimi dolori addominali. Ricoverato d'urgenza, gli viene spiegata la causa dei suoi problemi: è necessario un trapianto di fegato.

Amici per la pelle: una foto del film

Sarà l'inizio di un percorso che porterà Filippo ad assumere importanti decisioni, costringendolo ad accantonare i suoi progetti per un obiettivo al momento più importante. Grazie al sostegno della famiglia riuscirà a superare le prime difficili fasi, per poi sottoporsi al trapianto così atteso.

Amici per la pelle: Filippo Laganà in una sequenza

Dopo essersi ristabilito, Filippo vorrà però saperne di più su chi l'ha aiutato: chi sarà il suo donatore? Forse qualcuno che non conoscerà mai ma che, nonostante ciò, sarà per sempre il suo migliore amico

Amici per la pelle: Massimo Ghini, Filippo Laganà in una scena del film

Amici per la pelle è stato distribuito per la prima volta nelle sale cinematografiche il 27 ottobre 2022 grazie ad Altre Storie. Qui trovate la vera storia di Filippo Laganà

Amici per la pelle: Cast

Filippo Laganà: Filippo Lamberti

Massimo Ghini: Giovanni Lamberti

Nancy Brilli: Madre di Filippo

Carolina Gonnelli: alentina

Milena Miconi: Zia di Filippo

Giampiero Ingrassia: Agente

Gianfranco Iannuzzo: Dottore

Riccardo Graziosi: Hussai

Alessandra Relmi: Francesca

Claudio Pallottini: Aiuto Cuoco