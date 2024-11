Amici: chi è Ilan, il figlio di Gabriele Muccino che sogna il canto?

Nell'edizione di Amici 24 ci sono tanti giovani talenti che meritano - per davvero - un posto tra quei banchi così prestigiosi. Il reality, infatti, già da qualche tempo, ha alzato di molto la posta in "gioco", investendo su ragazzi e ragazzi molto caparbi e ognuno con uno stile indistinguibile. Nel settore del canto, oltre a Nicolò (vero astro nascente) e Senza Cri (seguita dalla Cuccarini) c'è anche Ilan. Il ragazzo che è nella squadra di Rudy Zerbi sta facendo molto parlare di sé, sia per le sue canzoni, grazie al timbro vocale - pulito e intenso - sia per il fatto che è un altro "figlio d'arte" presente ad Amici. Difatti, Ilan è il figlio di Gabriele Muccino. Il regista de L'ultimo bacio e altri film molto famosi ha un figlio di appena venti anni che sogna la musica. Nonostante questa parentela così celebre, Ilan sta continuando il percorso nel talent cercando di farsi strada da sé.

Attore e cantante: chi è il figlio di Muccino che partecipa ad Amici 24

Ilan nasce a Roma nel 2003 ma ha vissuto a Ravenna. Il cognome importante non ha fermato il giovane dal seguire le sue aspirazioni. Prima di entrare nel talent di Canale 5 si è dato molto da fare in campo musicale. Si è autoprodotto alcuni brani che sono presenti su Spotify e ha tentato la fortuna a Sanremo Giovani (senza riuscire, però, a passare la prima scrematura). Nato dalla relazione tra Gabriele Muccino e la violinista Elena Majoni, a soli 16 anni ha partecipato come attore al film Gli anni più belli, un'esperienza di tutto rispetto che lo ha portato a lavorare al fianco di attori del calibro di Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti.

Amici 24, la prima lite. Volano parole forti tra Ilan e Trigno: "Pezzo di me*da"

Luce, Acqua e Sapone e il più recente Oceano sono i brani inediti che Ilan ha composto e eseguito e che hanno conquistato una buona platea di ascoltatori, tanto da convincere Rudy Zerbi. L'esperienza ad Amici 24 è il suo vero e proprio trampolino di lancio e il giovane ha intenzione di vivere il momento con tutte le sue forze. "Quando ho iniziato a scrivere canzoni per me è cominciata una bella sfida: quella di entrare nell'ottica di aprirmi al mondo", ha confessato Ilan in un'intervista riportata da Cosmopolitan. "Attraverso la musica ho un modo per imparare a canalizzare il risentimento e la rabbia". Questo perché, durante l'adolescenza si è trovato nel bel mezzo del divorzio tra i suoi genitori che ha segnato nel profondo l'indole di Ilan. Nel 2006, Muccino e la Majoni hanno deciso di dirsi addio e la donna ha accusato il regista di violenza domestica.