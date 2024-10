Amici 24, la prima lite. Volano parole forti tra Ilan e Trigno: "Pezzo di me*da"

La nuova edizione di Amici è iniziata da poco meno di tre settimane e gli studenti sono già al lavoro per migliorare le proprie capacità e per superare le sfide settimanali. Amici di Maria de Filippi, però, oltre a canti, balli, cover e brani inediti ha sempre regalato uno sguardo - schietto e sincero - su tutti i giovani talenti che si mettono in gioco per far avverare i loro sogni, facendo emergere tutte le sfumature caratteriali e comportamentali. Proprio come una scuola vera e propria, gli studenti studiano e cercano di portare a compimento il lavoro dei prof, ma non è facile mantenere i nervi saldi. La maggior parte degli alunni si sente sotto pressione e, per alcuni, non è facile vivere sotto lo stesso tetto per nove mesi. E infatti, nel corso delle ultime ore e come è stato riportato dagli account social del programma, è già scoppiata la prima lite di Amici tra Ilan e Trigno.

Due cantanti sono ai ferri corti? Ecco cosa è successo poco prima delle prove

Gli eventi che hanno coinvolto Trigno e Ilan fanno riferimento all'11 ottobre. Tutto è cominciato quando, durante l'allenamento mattutino, Trigno ha rivelato di non sentirsi bene e di avere la voce bassa. Da come ha raccontato il cantante, la colpa sarebbe stata dell'aria condizionata accesa nella sua stanza. Vybes afferma che è stato Ilan a "smanettare" con il telecomando, così Trigno raggiunge il suo collega e amico per chiedere spiegazioni. Lo scambio di battute si trasforma in una vera e propria lite.

"Pezzo di merda, vaffanculo. Veramente" sbotta l'allievo della Pettinelli con un tono molto adirato. "Ho la febbre! Che metti l'aria condizionata di notte?" continua. Il motivo che c'è dietro la rabbia di Trigno è presto detto: le sue condizioni di salute possono compromettere le prove e non vuole fare brutte figure davanti al suo coach.

Ilan, però, non sta di certo a guardare e risponde a tono, rivelando come per Trigno si tratta di semplici scuse perché è da giorni che ha la voce bassa: "Sai come si chiama questa? Una paraculata". Questo litigio ha messo Ilan in seria difficoltà perché a causa di Trigno ha perso la lezione. Il cantautore si è sentito in colpa e ha chiesto alla redazione di far recuperare la lezione a Ilan, sostituendola con la sua. E così è stato. Tra i due, al momento, pare che sia tornato il sereno.