Amadeus super-giudice, Vybes che fa commuovere Rudy Zerbi: le anticipazioni di Amici del 27 ottobre

Puntuale come ogni domenica su Canale 5 torna il talent show Amici. La puntata che arriva in tv il 27 ottobre, a partire dalle ore 14, è frutto di una settimana molto intensa che ha messo alla prova sia gli allievi che gli stessi professori. Grazie al portale di Superguidatv.it possiamo conoscere i primi spoiler dalla prossima puntata che, come sempre, è ricca di sfide e di ospiti. Si conosce il destino di TrigNo e Rebecca e chi sono i ragazzi che rischiano l'uscita dalla scuola. In questa puntata non mancano gli ospiti che, come al solito, sono di grande importanza nell'ambiente musicale.

Se amate le sorprese, non continuate con la lettura!

Trigno resta ma Luk3 rischia il banco: ecco gli spoiler da Amici 24

La puntata di domenica è decisiva, sotto certi punti di vista. In sfida c'è TrigNO per il canto e Rebecca per il ballo. Entrambi gli allievi non lasciano il programma ma le sorprese non sono di certo finite qui. In studio arriva Amadeus come giudice per la gara di canto, mentre per il ballo c'è Virna Toppi. L'ex conduttore Rai premia gli allievi di Amici, invitando sempre a migliorare le proprie capacità. La De Filippi, poi, ringrazia il conduttore per aver portato a Sanremo i suoi allievi.

La gara di canto è vinta da Nicolò che, di nuovo, si conferma la promessa di questa edizione. Luk3 finisce ultimo in classica e quindi è in sfida. Ha eseguito Sapore di Mare con l'aggiunta delle sue barre. Per il ballo è Teodora che finisce in sfida mentre Daniele (pupillo della Celentano) si conferma al primo posto.

"Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici

Poi, i compiti che sono stati assegnati dai professori raccolgono applausi ma anche polemiche. Vybes, ad esempio, che reinterpreta Blu Celeste di Blanco fa commuovere Zerbi perché il ragazzo aggiunge delle barre dedicate a una sua amica che non c'è più. Il compito di Alessia scatena alcune scintille tra la Celentano e Lattieri, confermando quanto sia teso il rapporto tra le due. Al canto, invece, la Pettinelli propone l'eliminazione di Luk3. La prof crede che il cantante sia ancora immaturo, ma Lorella Cuccarini pensa che sia giusto mettere alla prova il ragazzo e di far cantare il suo inedito e, così, anche Anna Pettinelli ammette di dovere regalare al giovane un'altra possibilità. Alessandra Amoroso è l'ultima ospite di Amici e canta Si mette male, brano in uscita il primo novembre.