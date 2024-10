"Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici

L'atmosfera si fa sempre più tesa nella scuola di Amici. Gli allievi sono già alle prese con le gare di canto e di ballo, e ci sono state anche le prime eliminazioni. Il "gioco" è entrato nel vivo, e tra gli studenti comincia a farsi sentire la pressione. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono già scoppiate le prime liti come quella tra Ilan e TrigNO, quest'ultimo e Vybes, ma l'atmosfera si fa sempre più intensa. Nel corso del daytime, trasmesso in tv nel corso del pomeriggio del 21 ottobre, il confronto si è spostato tra due ballerine.Rebecca, allieva di Deborah Lettieri e in sfida perché arriva ultima nella gara di domenica, e Alessia che è seguita dalla Maestra Celentano, si sono scambiate un po' di parole forti dopo che hanno commentato la classifica di ballo.

Scontro tra due ballerine di Amici: un daytime di "fuoco"

La discussione è partita proprio dall'allieva della Lettieri, che ha cominciato a commentare la classifica della scorsa puntata e quella personale dei singoli allievi. Alessia non avrebbe gradito alcuni commenti di Rebecca e non è stata ferma al suo posto. Anzi, ha risposto a tono. "Quando le cose non le dici in maniera serena, sei perfida dentro", esordisce Alessia. "Nella vita bisogna essere obiettivi. Non ti piace il latino? Okay, però bisogna riconoscere comunque il suo stile", aggiunge. "Qui parlate sotto il cuscino. So riconoscere chi mi guarda in un modo e chi in un altro". A queste parole, Rebecca a sua volta ha risposto alla ballerina.

"Perfida a me non lo dici", ha risposto, alzando i toni. "Ma ti hanno detto che sei bravissima. Se io dovessi fare una classifica a gusto personale, è ovvio che metterei prima quelli di modern. Questo è lo stile che mi piace", continua. "A me non puoi dire questo, perché io non sono stata perfida con nessuno". Questa lite fa riferimento a un precedente scambio di battute in cui sia Alessia che Rebecca si sono scontrate per opinioni divergenti sul ballo e sullo stile. "Il tuo atteggiamento mi porta a chiamarti così", riprende Alessia. Nonostante ciò, alla fine, le due ballerine si sono abbracciate e hanno messo a tacere i dissidi, almeno per il momento. "Per il mio modo di fare ci siamo allontanate", ha concluso poi Alessia.