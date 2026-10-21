Amici 26, Erness accusato di plagio: Samurai Jay gli sospende la maglia per una settimana

La classe di Amici 26 è in via di formazione e i responsabili artistici hanno iniziato a fare le loro prime scelte. Tra i nuovi allievi c'è Erness, che ha conquistato la maglia grazie anche al suo inedito. Ma il suo ingresso è stato subito seguito da un momento difficile: Samurai Jay ha contestato al giovane cantante la somiglianza del pezzo con un brano spagnolo di Maria Becerra, mettendo in dubbio che si trattasse di un vero inedito.

Amici 26, Samurai Jay accusa Erness di plagio

Nel primo daytime della settimana Samurai Jay ha convocato Erness spiegandogli di aver fatto analizzare il suo inedito che hanno evidenziato alcune somiglianze musicali con un altro brano che, a suo giudizio, non potevano essere ignorate. "Stessa tonalità, stesso BPM, stesso giro armonico. Se la portavi come cover ci stava. Ma come inedito è un problema", ha dichiarato Samurai, facendo capire a Erness che la questione era tutt'altro che secondaria.

Nel daytime di Amici 26, andato in onda martedì 20 ottobre, Samurai Jay ha continuato a confrontarsi con l'allievo: "Abbiamo fatto un po' di ascolti dei brani che hai presentato e sono tutti brani che hanno come referente altri brani. Secondo me uno dei problemi principali è il tuo lavoro. Spiegami la tua giornata: che fai prima di venire qua?", ha chiesto Samurai Jay al ragazzo.

Samurai Jay

Di fronte alle contestazioni, Erness ha provato a spiegare il proprio percorso e le difficoltà che incontra quotidianamente nel coltivare la passione per la musica. Il giovane ha raccontato di svolgere un lavoro piuttosto impegnativo nella cucina di un bar, una situazione che gli lascia poco tempo per dedicarsi alla scrittura e alla produzione dei propri brani.

Le giornate faticose e le poche ore di sonno rendono infatti difficile trovare lo spazio necessario per lavorare sulla propria identità artistica. Dopo aver ascoltato le sue parole, Samurai Jay ha mostrato di comprendere le difficoltà dell'allievo, riconoscendo in lui alcuni aspetti del proprio passato.

"Siamo molto simili io e te, ho sentito subito una connessione. È come se avessi l'occasione di parlare al me di qualche anno fa, avendoti qui di fronte", ha spiegato il responsabile artistico.

Samurai Jay ha poi parlato del sostegno ricevuto dalla propria famiglia e della sensazione che Erness, invece, non possa contare sullo stesso appoggio. "Ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno tanto supportato e mi sa che a casa tua non c'è molto supporto. Mi dispiace sentire queste cose e ti auguro di avere la soddisfazione di dire che avevi ragione".

Il docente ha quindi incoraggiato il ragazzo a non arrendersi, ricordandogli quanto sia importante dimostrare con i fatti il proprio valore, soprattutto quando le persone intorno a noi non credono nelle nostre capacità.

Amici 26, Erness perde la maglia per una settimana: il provvedimento di Samurai

Nonostante la comprensione per la situazione personale del cantante, Samurai Jay ha chiarito che le difficoltà non possono giustificare la presentazione di brani che non abbiano una vera identità originale. Per questo ha deciso di prendere un provvedimento che, pur sembrando drastico, è stato pensato per offrire a Erness un'occasione concreta di crescita.

"È normale che con un'ora di tempo da dedicare alla musica quello che avevi tra le mani è questo. Però siamo qua, non prendiamoci in giro: se io ti porto in gara con degli inediti, non puoi portare dei pezzi che sono delle cover".

Il responsabile artistico ha quindi annunciato la sospensione temporanea della maglia per una settimana. Erness dovrà lasciare momentaneamente la scuola per lavorare in studio con professionisti, con l'obiettivo di realizzare un brano che rappresenti davvero la sua personalità musicale.

"Detto questo, prenderò un provvedimento che può sembrare drastico, ma serve a tutelare te. Visto che non hai mai avuto il tempo di capire come funziona questo lavoro, ti sospendo la maglia per una settimana".

Samurai Jay ha precisato che il banco non verrà assegnato a un altro allievo durante questo periodo, ma resterà a disposizione del cantante, che dovrà dimostrare di meritare l'opportunità ricevuta. "Il banco rimane lì, starai una settimana lontano da qui per farti andare in studio e farti lavorare con dei professionisti per fare un inedito che sia di Erness, con il cuore, la testa e le melodie di Erness, non di chiunque altro sia".

L'appello di Samurai: "Voglio che torni con una bomba"

Il confronto si è concluso con un messaggio molto chiaro da parte di Samurai. Il responsabile artistico vuole che Erness sfrutti questa settimana per concentrarsi completamente sulla musica, senza lasciarsi distrarre dalle difficoltà e dagli ostacoli incontrati finora.

"Voglio che torni con una bomba. Te lo devi. Pensa bene a quello che ci siamo detti perché qui non stiamo giocando. Voglio darti la possibilità di poter pensare alla musica, perché è una cosa seria".

Prima di congedare il ragazzo, Samurai Jay gli ha ricordato che la possibilità di restare nella scuola dipenderà anche dalla sua capacità di dimostrare di avere una propria identità artistica. "Il tuo banco rimane là, vedi di non fartelo strappare via. Fammi volare. Te lo devi promettere. Vai a fare le valigie".

Per Erness ad Amici 26 si apre dunque una settimana decisiva: il cantante avrà l'occasione di lavorare con professionisti e trasformare le proprie idee in un brano originale. Resta da capire se riuscirà a convincere Samurai e a tornare nella scuola con un inedito capace di dimostrare il suo talento.