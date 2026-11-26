Dopo la breve esperienza ad Amici 26, Erness torna a parlare del suo percorso nella scuola di Maria De Filippi e dell'episodio che ha portato alla sua eliminazione. Il giovane cantautore, entrato nel talent grazie al banco assegnatogli da Samurai Jay, aveva dovuto lasciare il programma dopo le contestazioni relative all'originalità del brano presentato come inediti. A distanza di circa un mese, l'ex allievo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni come ha vissuto questa esperienza, spiegando di aver compreso gli errori commessi e di voler ripartire proprio dalla musica.

Perché Erness è stato eliminato da Amici 26: il caso del plagio

La permanenza di Erness ad Amici 26 è stata particolarmente breve e si è interrotta dopo una vicenda che ha fatto discutere il pubblico. Il cantante era riuscito a conquistare il banco con "Colpa Mij", ma il suo inedito aveva attirato l'attenzione di Samurai Jay, che aveva riscontrato importanti somiglianze con "Antes de Ti", canzone pubblicata nel 2021 dagli artisti argentini Rusherking e María Becerra.

Per approfondire la questione, il responsabile artistico aveva richiesto anche una perizia musicale. Dall'analisi erano emersi elementi comuni tra i due pezzi, tra cui la tonalità di si minore, lo stesso numero di battiti al minuto e il medesimo giro armonico. Samurai Jay aveva quindi contestato al suo allievo che il suo inedito era troppo simile al brano Antes de Ti.

Ersenn di Amici26

In un primo momento, il cantante aveva ricevuto una seconda possibilità: il suo banco era stato sospeso per una settimana, durante la quale avrebbe dovuto lavorare a un nuovo pezzo realmente originale. Tuttavia, dopo ulteriori verifiche sugli altri brani presentati, la decisione finale è stata quella di non riconfermarlo nella scuola, Erness ha quindi dovuto abbandonare Amici 26.

Erness dopo Amici 26: "Ho capito l'errore commesso"

Oggi il giovane guarda a quell'esperienza con maggiore consapevolezza e senza nascondere le difficoltà affrontate. Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato quanto il programma sia stato importante per la sua crescita, nonostante la permanenza sia durata poco.

"Bene. Ho vissuto una bellissima esperienza, anche se per poco. Per me ora è un nuovo inizio. Ho capito l'errore commesso e oggi mi sto impegnando per far diventare la musica il mio lavoro a tutti gli effetti. Amici mi ha dato tanto in poco tempo, dal punto di vista professionale e personale. Ho scoperto i miei limiti e ho iniziato a capire come poterli oltrepassare".

Parole che raccontano la volontà di trasformare quanto accaduto in un'occasione di crescita, mettendosi nuovamente in gioco e lavorando sui propri limiti.

Samurai Jay ad Amici

Il ringraziamento a Samurai Jay e Maria De Filippi

Nel corso dell'intervista, Erness ha ricordato con particolare affetto anche i momenti trascorsi nella casetta e in studio, soffermandosi sulle persone che gli hanno dato l'opportunità di entrare nella scuola. Un pensiero speciale è stato rivolto proprio a Samurai Jay, il suo coach, che gli aveva consegnato la maglia.

"Ricordo il giorno in cui mi ha dato la maglia di Amici con gioia ed emozione immensa. Samurai ha un cuore d'oro. Sin dal primo giorno ha speso parole molto belle su di me. Lo ringrazierò a vita".

Non sono mancati, inoltre, i complimenti per Maria De Filippi, che il giovane ha descritto come una professionista capace di mantenere anche nella vita quotidiana la gentilezza e la disponibilità mostrate davanti alle telecamere. "È sempre stata e continua a essere una persona fantastica: è brava, disponibile, gentile. Una vera professionista, insomma. Dal vivo è esattamente come la vedete in televisione".

I progetti futuri di Erness: nuovi brani in arrivo

Archiviata la parentesi televisiva, il cantante è già concentrato sul futuro e sulla possibilità di costruire un percorso musicale personale. Il suo obiettivo è continuare a scrivere e pubblicare nuova musica, facendo tesoro di quanto imparato durante Amici 26.

"Sto preparando nuovi brani che spero di poter pubblicare presto. Per il futuro mi auguro il meglio. Grazie ad Amici ho trovato l'equilibrio giusto nella musica e non solo. Voglio dare il massimo per me, per la mia famiglia e per chi crede in me".

Per Erness, dunque, l'uscita dalla scuola di Maria De Filippi non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. La breve esperienza nel talent si è conclusa tra polemiche e delusioni, ma il giovane sembra intenzionato a ripartire con maggiore consapevolezza, lasciandosi alle spalle gli errori e puntando tutto sulla propria musica.