Amici 26, anticipazioni 8 novembre: Rudy Zerbi pensa a un sostituto per Paulo

Nelle anticipazioni della quinta puntata di Amici 26 emerge una possibile sostituzione voluta da Rudy Zerbi. Il professore non è soddisfatto di Paulo e ha già individuato un nuovo candidato.

Sono terminate le registrazioni della quinta puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 domenica 8 novembre. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, a catalizzare l'attenzione è soprattutto Rudy Zerbi, che starebbe valutando una possibile sostituzione di Paulo, arrivando a mettere alla prova un nuovo cantante.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà Angelina Mango, mentre per quanto riguarda i giudici esterni ritroveremo volti molto conosciuti dal pubblico del programma. Marcello Sacchetta sarà chiamato a giudicare una sfida immediata di ballo, Garrison Rochelle valuterà la gara dei ballerini e Gigi D'Alessio sarà invece il giudice della gara di canto.

Ma cosa è successo durante la registrazione? Ecco tutte le anticipazioni della quinta puntata di Amici 26, con le classifiche, le esibizioni e le ultime novità sugli allievi.

Amici 26, la classifica di canto e di ballo: tutte le esibizioni

Partiamo dalla gara di canto, che ha visto protagonisti diversi allievi della scuola. Shari e Tiaso si sono confrontati anche nella scelta del premio: Shari ha cantato Il mondo, dedicando l'esibizione alla mamma, accompagnata dalla messa in onda di un filmato. Tiaso ha invece interpretato Mi sono innamorato di te. Tra le altre esibizioni della puntata:

Kashmere ha cantato L'ombelico del mondo di Jovanotti.

Andrea Heros si è esibito con Cosa mi manchi a fare.

Aura ha preso parte alla gara di canto.

Passiamo alla gara di ballo, giudicata da Garrison Rochelle. Ecco alcune delle coreografie portate sul palco:

Benedetta ha ballato un passo a due con Francesco.

Charli si è esibito sulle note di 16 Shots.

Riccardo ha ballato Satisfaction, in un passo a due con Arianna.

Non sono mancati neppure i momenti dedicati agli inediti. I Jed hanno cantato il loro nuovo brano, mentre Nicolò ha presentato il proprio inedito. La sua esibizione ha ricevuto anche i complimenti di Samurai Jay, che ha espresso un giudizio positivo: secondo lui, si è trattato della migliore esibizione di Nicolò fino a questo momento. Anche Saitta ha avuto modo di presentare il suo inedito.

Amici 26, Lollo vince la sfida immediata: Rudy Zerbi pensa alla sostituzione di Paulo

Uno dei momenti più importanti della registrazione ha riguardato Lollo, arrivato ultimo nella gara di ballo e quindi costretto ad affrontare una sfida immediata. A giudicarlo è stato Marcello Sacchetta, chiamato a scegliere tra lui e Carlotta.

Alla fine, Lollo è riuscito a vincere e a conservare il proprio banco nella scuola di Maria De Filippi. Secondo il giudizio espresso durante la sfida, il ballerino ha dimostrato un movimento più maturo rispetto alla sua avversaria, apparsa ancora un po' acerba.

Le sfide, però, non sono finite. Rudy Zerbi ha deciso che la settimana prossima dovranno andare in sfida Kashmere e Andrea. Ma la notizia che potrebbe avere conseguenze ancora più importanti riguarda proprio il professore di canto. Zerbi, infatti, non sarebbe pienamente soddisfatto del percorso di Paulo e starebbe valutando una possibile sostituzione.

Il responsabile artistico avrebbe deciso di mettere alla prova il proprio allievo, facendo entrare in casetta un altro ragazzo. Quest'ultimo avrebbe così la possibilità di prepararsi, studiare e dimostrare il proprio talento, oltre alla voglia di mettersi in gioco e arrivare al pubblico.

Alla base dei dubbi del professore ci sarebbero soprattutto il comportamento e il rendimento del cantante. I continui ritardi alle lezioni, la poca voglia di lavorare e l'impegno ritenuto insufficiente avrebbero fatto scattare diversi campanelli d'allarme.

Spazio anche al televoto, che questa settimana coinvolgerà cantanti e ballerini. La sfida non andrà in onda durante la puntata domenicale, ma sarà trasmessa lunedì nel daytime, con la conduzione di Lorella Cuccarini e Amadeus. Tra le esibizioni previste:

Charli ballerà sulle note di Io, me e altri guai.

Riccardo si esibirà con Tu t'è scurdat' 'e me.

Infine, non tutti gli allievi saranno presenti in puntata. Alcuni ballerini sono infatti fermi a causa di problemi di salute o infortuni. Si tratta di Napo, assente ormai da diverse settimane, Clara, Anna A e Anna M.