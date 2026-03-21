Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, squadre, giudici e il ruolo di Alessandro Cattelan

Tutti i dettagli sul serale di Amici 25: chi sono i protagonisti, le tre squadre, i giudici e gli ospiti che animeranno la prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi.

Questa sera, sabato 21 marzo, su Canale 5 prende il via il serale di Amici di Maria De Filippi: gli allievi che hanno conquistato la maglia oro nelle ultime puntate del talent show più seguito d'Italia si sfideranno per ottenere il voto dei giudici e il sostegno del pubblico da casa. La news non contiene spoiler.

Ospiti di stasera

Anche quest'anno ci sarà uno spazio dedicato ai cominci e un altro dedicato ai cantanti. Torna nello studio del programma di Maria De Filippi il duo Pio e Amedeo. La superospite della prima puntata sarà la cantante Annalisa, ex allieva di Amici, dove ha partecipato alla decima edizione vincendo il Premio della Critica Giornalistica. Durante la serata presenterà il suo nuovo singolo, Canzone estiva.

I giudici

In questa edizione, quattro giudici occuperanno le poltrone per valutare le performance dei cantanti e ballerini:

Gigi D'Alessio , il cantante napoletano è una new entry

, il cantante napoletano è una new entry Cristiano Malgioglio , alla sua quarta esperienza nel serale del programma

, alla sua quarta esperienza nel serale del programma Amadeus , confermato dopo l'esordio ad Amici 24

, confermato dopo l'esordio ad Amici 24 Elena D'Amario, ballerina, al suo secondo anno in questa veste.

Gigi D’Alessio

Nel cast anche Alessandro Cattelan, che, a differenza di quanto ipotizzato, non sarà giudice, ma presenterà un gioco che coinvolgerà giudici e professori sia della classe di canto che di danza.

Le tre squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre, pronte a sfidarsi in diverse manche. Gli accoppiamenti tra i professori sono stati definiti nelle scorse settimane e comunicati durante il daytime. L'unica conferma rispetto alla scorsa stagione è il duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Emiliano Fiasco

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti:

Caterina

Elena

Plasma

Riccardo

Ballerini:

Antonio

Emiliano

Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti:

Michele

Angie

Lorenzo

Ballerini:

Alex

Simone

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Cantanti:

Gard

Opi

Valentina

Ballerini:

Kiara

Alessio

Dove vedere Amici 25 in tv e in streaming

La prima puntata del serale del talent show andrà in onda stasera, sabato 21 marzo 2026 alle 22:00 circa su Canale 5. Amici 25 sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand su Witty TV, dove gli spettatori potranno rivedere la puntata.