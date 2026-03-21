Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, squadre, giudici e il ruolo di Alessandro Cattelan

Questa sera, sabato 21 marzo, su Canale 5 prende il via il serale di Amici di Maria De Filippi: gli allievi che hanno conquistato la maglia oro nelle ultime puntate del talent show più seguito d'Italia si sfideranno per ottenere il voto dei giudici e il sostegno del pubblico da casa. La news non contiene spoiler.
Ospiti di stasera
Anche quest'anno ci sarà uno spazio dedicato ai cominci e un altro dedicato ai cantanti. Torna nello studio del programma di Maria De Filippi il duo Pio e Amedeo. La superospite della prima puntata sarà la cantante Annalisa, ex allieva di Amici, dove ha partecipato alla decima edizione vincendo il Premio della Critica Giornalistica. Durante la serata presenterà il suo nuovo singolo, Canzone estiva.
I giudici
In questa edizione, quattro giudici occuperanno le poltrone per valutare le performance dei cantanti e ballerini:
- Gigi D'Alessio, il cantante napoletano è una new entry
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza nel serale del programma
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, ballerina, al suo secondo anno in questa veste.
Nel cast anche Alessandro Cattelan, che, a differenza di quanto ipotizzato, non sarà giudice, ma presenterà un gioco che coinvolgerà giudici e professori sia della classe di canto che di danza.
Le tre squadre del Serale di Amici 25
Anche quest'anno gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre, pronte a sfidarsi in diverse manche. Gli accoppiamenti tra i professori sono stati definiti nelle scorse settimane e comunicati durante il daytime. L'unica conferma rispetto alla scorsa stagione è il duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Squadra Zerbi-Celentano
Cantanti:
- Caterina
- Elena
- Plasma
- Riccardo
Ballerini:
- Antonio
- Emiliano
- Nicola
Squadra Peparini-Cuccarini
Cantanti:
- Michele
- Angie
- Lorenzo
Ballerini:
- Alex
- Simone
Squadra Emanuel Lo-Pettinelli
Cantanti:
- Gard
- Opi
- Valentina
Ballerini:
- Kiara
- Alessio
Dove vedere Amici 25 in tv e in streaming
La prima puntata del serale del talent show andrà in onda stasera, sabato 21 marzo 2026 alle 22:00 circa su Canale 5. Amici 25 sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand su Witty TV, dove gli spettatori potranno rivedere la puntata.