Amici 25 verso il serale, Elena trionfa con l'inedito, Simone scelto dai compagni

Oggi, 18 febbraio, nella puntata del daytime di Amici 25, la squadra guidata da Lorella Cuccarini si è confrontata nella gara degli inediti, giudicata da Zef e Don Joe. Zerbi ha scelto i cantanti che si esibiranno domenica pomeriggio mentre i ballerini hanno votato chi merita di andare al serale.

La gara degli inediti del 18 febbraio

Per gli allievi di Lorella Cuccarini, la prima ad esibirsi è stata Angie con Millemila Missili. Zef ha apprezzato il brano: "Il pezzo mi piace molto, complimenti sia per come lo hai scritto sia per l'esibizione, avrei però usato un po' di più sulla produzione". Don Joe ha aggiunto: "Forse sulla produzione si poteva azzardare di più per renderla un pelo più moderna, ma per il resto sei stata bravissima". Insomma, i due giudici non sono stati particolarmente comprensivi con il giovane artista, ma hanno comunque lodato la sua scrittura e il suo talento.

Le performance di Elena e Gard

Gard si è esibito con il suo inedito Precipitando. I giudici hanno trovato il pezzo "troppo classico", ma hanno sottolineato la qualità della scrittura. Elena, invece, si è distinta con il suo brano Lolita. Zef ha commentato: "È un pezzo molto più interessante live che in disco, tu sei molto brava, canti benissimo. Il pezzo non è male, però ti vorrei spronare a fare un tentativo: nelle strofe c'è molta personalità, ma meno nel ritornello, che è un po' prevedibile". Don Joe ha aggiunto: "La versione più acustica funziona di più, può diventare una hit". Alla fine, Elena ha trionfato nella gara, seguita da Angie al secondo posto e Gard al terzo.

Simone Galante

Le proposte dei ballerini per il serale

Si passa quindi alle scelte per il serale. Tra i ballerini, la preferenza dei compagni è ricaduta su Simone, che ha raccolto dieci voti: "Mi emoziona, grazie, vi stimo tutti", ha detto il ragazzo, felice all'idea di poter indossare la maglia del serale, anche se l'ultima parola spetta ai professori.

La tensione tra i concorrenti

Per le esibizioni domenicali, Rudy ha scelto Elena e Riccardo. Questa decisione ha spinto Caterina a esprimere le sue insicurezze: "Io non ho sicurezze, sono l'ultima arrivata in squadra e due settimane ferma è tantissimo. Con tutto il bene, il rispetto e l'ammirazione per Elena, mi sento un po' messa in disparte. Mi mette un po' di paura". La ragazza si sente messa da parte, convinta che Zerbi abbia già stabilito chi andrà al serale.