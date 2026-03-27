Amici 25, puntata del 28 marzo: spoiler sul secondo eliminato del serale

Domani, sabato 28 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo il primo appuntamento, tre allievi hanno già lasciato la casetta. Nella nuova puntata, invece, saranno due i giovani artisti costretti a dire addio al sogno di vincere il talent show più famoso d'Italia.

Le squadre e gli allievi rimasti in gara

Dopo la prima puntata, i concorrenti ancora in gara sono divisi nelle seguenti squadre:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti: Caterina, Elena, Plasma e Riccardo

Ballerini: Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti: Angie e Lorenzo

Ballerini: Alex e Simone

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Cantanti: Gard e Valentina

Ballerini: Kiara e Alessio

Spoiler: chi è stato eliminato nella seconda puntata

Secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X Amici News, a lasciare il programma dopo la prima manche sarebbe stato Simone, ballerino della squadra Peparini-Cuccarini, sconfitto al ballottaggio da Alex e Lorenzo dopo la sconfitta del suo team.

Simone Galante

Successivamente, dopo la seconda e la terza manche, sono finite al ballottaggio Caterina e Valentina: la prima della squadra Zerbi-Celentano, la seconda della squadra Emanuel Lo-Pettinelli.

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, a essere eliminata sarebbe Caterina, allieva di Rudy Zerbi. Se confermato, quindi, sarebbero un ballerino e una cantautrice a lasciare il programma: Simone e Caterina.

Caterina Lumina

Ospiti e anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Oltre alle esibizioni degli allievi, la serata sarà ricca di ospiti. In studio arriveranno Francesco Cicchella, Luca Argentero e Belén Rodríguez.

Grande attesa anche per la presenza delle star internazionali Zendaya e Robert Pattinson, ospiti di Maria De Filippi per presentare il film The Drama - Un segreto è per sempre, in uscita il 1° aprile.