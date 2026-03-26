Amici 25, anticipazioni seconda puntata del serale: un alunno eliminato e due al ballottaggio

Si sono concluse le registrazioni della seconda puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 28 marzo: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale.

Oggi, 26 marzo 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews sul fronte musicale, The Kolors presenteranno il loro nuovo singolo Rolling Stone. In studio anche Luca Argentero e Belen Rodriguez.

Per il cinema internazionale, Zendaya e Robert Pattinson presenteranno il film The Drama - Un segreto è per sempre, in uscita il 1° aprile. A completare la serata, l'ospite comico sarà Francesco Cicchella.

Giudici e conduttori di Amici 25 Serale

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di un format di giochi che coinvolge giudici e professori.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti:

Caterina

Elena

Plasma

Riccardo

Ballerini:

Emiliano

Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti:

Angie

Lorenzo

Ballerini:

Alex

Simone

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Cantanti:

Gard

Valentina

Ballerini:

Kiara

Alessio

Seconda puntata del serale: Doppia eliminazione

Il primo alunno eliminato è Simone, ballerino della squadra Peparini-Cuccarini. Al ballottaggio finale ci sono Valentina e Caterina, rispettivamente cantanti della squadra Emanuel Lo-Pettinelli e Zerbi-Celentano.

Guanti di sfida

Nella seconda puntata vedremo diversi guanti di sfida tra i concorrenti. In apertura, Emiliano e Alex si sfidano: la prima sfida viene vinta da Alex, mentre nella seconda a prevalere è Emiliano. Un altro guanto coinvolgerà Riccardo e Gard, ma verrà annullato per pareggio dei voti. Infine, il confronto tra Alessio e Nicola sarà vinto da Nicola.

Serale Amici 25: la prima manche

Nella prima manche del Serale di Amici di Maria De Filippi, non mancano sfide accese tra i concorrenti. Tra i momenti più attesi: il guanto di sfida tra Emiliano e Alex, vinto da Emiliano, e il confronto tra Elena e Simone, che vede prevalere Elena.

La manche viene infine vinta dalla squadra Zerbi-Cele, che conquista il boccino e sfida Lorella e Veronica. La vittoria finale va ancora agli Zerbi-Cele, confermando la loro supremazia nella prima manche. Al termine della manche, al ballottaggio finiscono Alex, Simone e Lorenzo. A lasciare il Serale è Simone.

Seconda manche: cosa è successo

Nella seconda manche, la squadra Zerbi-Cele sfida i Petti-Lo e riesce ancora una volta a imporsi, conquistando la vittoria. Tra le sfide più accese, il guanto di sfida neoclassico tra Nicola e Alessio viene vinto da Nicola. Il confronto provoca anche una lite molto accesa, con Emanuel Lo che sottolinea più volte come Alessio non abbia seguito molte lezioni di neoclassico.

Il guanto di sfida d'interpretazione tra Riccardo e Gard viene invece annullato per parità. Si prosegue poi con le esibizioni: Alessio, sulle note di Michael Jackson, ha la meglio su Caterina, mentre nel confronto tra Riccardo e Gard, quest'ultimo canta Cenere, ma è Riccardo a vincere con E penso a te. A trionfare nella manche sono ancora gli Zerbi-Cele. Al ballottaggio finiscono Valentina, Alessio e Kiara: il primo a salvarsi è Alessio, mentre successivamente è Valentina* a restare a rischio eliminazione.

Terza manche: chi è finito al ballottaggio

Nella terza manche, gli Zerbi-Cele sfidano la squadra di Lorella e Veronica, ma questa volta a vincere è il team Cuccarini-Peparini, che riesce ad avere la meglio sugli avversari. Tra le sfide: Alex si esibisce con Alessia sulle note di Obsession contro Caterina, ma a vincere è quest'ultima, che canta Malo.

Elena canta Lost on You contro Lorenzo, ma è lui ad avere la meglio con Someone You Loved. Plasma si scontra con Angie, che conquista la vittoria. Al ballottaggio finiscono Nicola, Riccardo e Caterina: Nicola balla Il corsaro, Riccardo canta A parte te, mentre Caterina è quella che perde la sfida a tre e finisce a rischio eliminazione contro Valentina.

La decisione dei giurati su chi verrà eliminato tra Caterina e Valentina non viene però svelata in studio: sarà Maria De Filippi a comunicarla agli allievi direttamente in casetta. Un espediente scelto dalla produzione per evitare spoiler sul nome del nuovo eliminato.

Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan

Belen Rodriguez e Luca Argentero hanno partecipato a Password, il gioco condotto da Alessandro Cattelan. Belen ha giocato in coppia con Cristiano Malgioglio, come aveva fatto Lorella Cuccarini la settimana scorsa. Argentero, invece, ha giocato con Amadeus, seguendo l'esempio di Alessandra Celentano della puntata precedente. La vittoria è andata a Belen e Malgioglio.